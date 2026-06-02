Festa della Repubblica, a Catanzaro corona alloro al monumento ai caduti

A Catanzaro la Festa della Repubblica è stata celebrata con una cerimonia solenne in piazza Matteotti, alla presenza di tutte le forze armate, dei rappresentanti istituzionali, religiosi e civili, in un clima di partecipazione condivisa e di rispetto per la memoria storica. Il momento centrale dell’evento è stato l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduti, gesti simbolici che hanno rinnovato il ricordo dei sacrifici compiuti per la libertà e l’unità nazionale.

Il messaggio del presidente della Repubblica

Il viceprefetto vicario di Catanzaro, Vito Turco, ha avuto l’onore di leggere il messaggio trasmesso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando come la celebrazione del 2 giugno sia un’occasione per riflettere sui valori fondanti della Repubblica Italiana. Secondo Turco, “I valori di libertà, democrazia e uguaglianza devono porsi alla base di un contesto civile e democratico e formare nuove generazioni affinché ci sia un mondo migliore”.

Il viceprefetto ha inoltre spiegato l’obiettivo delle celebrazioni: “È importante festeggiare non tanto per ricordare questi valori ma per renderli sempre attivi. Scopo di queste manifestazioni è cercare di far sentire e vivere alle giovani generazioni i valori di libertà, democrazia e uguaglianza. Tali valori devono porsi alla base di ogni vivere civile e formare le nuove generazioni affinché ci sia un mondo libero dai conflitti e in cui prevalga il dialogo e il rispetto sociale”.

La partecipazione dei giovani e della comunità

A conclusione della cerimonia, gli alunni dell’istituto comprensivo Casalinuovo hanno partecipato con una esibizione che ha sottolineato il ruolo dei più giovani nella trasmissione dei valori civici. La presenza degli studenti ha reso l’evento ancora più significativo, mostrando come la Festa della Repubblica non sia solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione educativa e formativa.

Analoghe iniziative si sono svolte anche negli altri capoluoghi di provincia calabresi, confermando l’importanza di celebrare il 2 giugno come momento di unità, riflessione e promozione dei valori fondamentali della democrazia italiana.