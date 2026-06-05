Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria, UNARMA: “giornata di grande valore istituzionale”

Oggi, nello splendido scenario dello Stretto di Messina, la città di Reggio Calabria ha ospitato le celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia hanno preso parte le più alte autorità dello Stato, tra cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oltre a numerose autorità civili e militari provenienti da tutta Italia. Una partecipazione che ha conferito ulteriore prestigio all’evento e che rende onore non solo alla città di Reggio Calabria, ma all’intera Calabria.

La segreteria di UNARMA ha partecipato con orgoglio all’evento, su invito del Comandante Generale dell’Arma. A rappresentare l’organizzazione erano presenti il Segretario Generale Nazionale, Antonio Nicolosi, e il Segretario Generale Regionale Calabria, Fabio Riccio. Al termine della manifestazione, i rappresentanti di UNARMA sono stati invitati presso la Prefettura di Reggio Calabria per partecipare al tradizionale Vin d’Honneur, momento di incontro istituzionale che ha visto la presenza delle massime autorità intervenute alla cerimonia.

Una giornata di grande valore istituzionale e simbolico, che ha celebrato la storia, i valori e il servizio quotidiano delle donne e degli uomini dell’Arma dei Carabinieri, confermando ancora una volta il profondo legame tra l’Istituzione e il Paese.