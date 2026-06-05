Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria, Totaro: “la gente ha reso straordinaria questa giornata” | INTERVISTA

Il comandante provinciale dell’Arma sottolinea il valore della cerimonia sul Lungomare: "per la prima volta a Reggio, è un riconoscimento al territorio e alla presenza costante dei Carabinieri"

cesario totaro

Intervistato ai microfoni dei giornalisti prima dell’inizio della Festa dei Carabinieri sul lungomare di Reggio Calabria, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Reggio Calabria Cesario Totaro ha affermato: “la gente di Reggio ha dato la migliore risposta rendendo ancora più straordinaria la scenografia che abbiamo messo in piedi come Arma dei Carabinieri. Il fatto che per la prima volta la festa sia a Reggio Calabria è l’ennesima forma di manifestazione di prossimità dell’Arma dei Carabinieri alla gente. E’ un riconoscimento al territorio perchè l’Arma è sempre presente”.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria