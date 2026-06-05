Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria, Crosetto: “212 anni di servizio, sacrificio e fedeltà alla Repubblica”

“Care donne e cari uomini dell’Arma dei Carabinieri, oggi celebriamo 212 anni di storia. Una storia straordinaria fatta di servizio, sacrificio, coraggio e fedeltà alla Repubblica. Ma soprattutto fatta di persone. Di donne e uomini che ogni giorno scelgono di esserci“. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo intervento a Reggio Calabria alla cerimonia per il 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. “Nelle Stazioni dei piccoli Comuni, nei quartieri delle grandi città, nei territori più difficili, nei reparti specializzati, nelle missioni all’estero. Ovunque ci sia qualcuno che ha bisogno di sicurezza, aiuto, ascolto o semplicemente di una presenza affidabile dello Stato“, ha proseguito Crosetto. “In questa giornata – ha sottolineato Crosetto – il mio primo pensiero va ai caduti dell’Arma. A chi ha donato tutto, fino alla propria vita, per servire il Paese. Il loro esempio continua a vivere nella memoria della nazione. Alle loro famiglie rivolgo la riconoscenza delle istituzioni e la mia più sincera vicinanza“.