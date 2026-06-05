Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria: “celebrazione storica che testimonia grande attenzione del governo Meloni per il Sud”

“La celebrazione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria rappresenta un evento di straordinaria rilevanza istituzionale e simbolica per l’intera città e per la Calabria. La presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del Ministro della Difesa Guido Crosetto, dei vertici dell’Arma dei Carabinieri e delle più alte autorità militari dello Stato conferisce a questa ricorrenza un valore storico che va ben oltre la pur significativa celebrazione annuale dell’Arma”. Lo afferma in una nota l’On. Denis Nesci, Eurodeputato Fratelli d’Italia – ECR.

“La scelta di Reggio Calabria come sede di un appuntamento così prestigioso è un riconoscimento al ruolo strategico che il corpo dei Carabinieri svolge nella difesa della legalità, nella tutela della sicurezza dei cittadini e nel contrasto alla criminalità organizzata. È un segnale forte e concreto di vicinanza delle istituzioni nazionali a una terra che ogni giorno dimostra coraggio, senso dello Stato e volontà di crescita”.

“Particolarmente significativa è la presenza del Presidente Meloni, tutt’altro che scontata, che testimonia ancora una volta l’attenzione che questo Governo riserva alla Calabria e al Mezzogiorno. Una presenza che assume un valore politico e istituzionale importante, perché conferma la volontà di essere vicini ai territori, alle comunità e alle donne e agli uomini in uniforme che ogni giorno servono la Nazione con dedizione e sacrificio”.

“Ai Carabinieri, presidio insostituibile di legalità e punto di riferimento per milioni di italiani, va il nostro più sentito ringraziamento per il servizio svolto a tutela della sicurezza, della libertà e dei valori fondanti della Repubblica.”