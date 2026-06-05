Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria, Alamari agli Allievi e gran finale nelle acque dello Stretto con GIS e Tuscania che abbordano un traghetto | VIDEO

Una mattinata di grande intensità istituzionale e simbolica sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, dove la Festa dei Carabinieri per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma ha vissuto uno dei suoi passaggi più emozionanti con la consegna degli Alamari ai cinque capi compagnia della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Il momento si è svolto prima della consegna delle onorificenze al valor civile e al valor militare, alla presenza delle autorità intervenute per la cerimonia nazionale. La consegna degli Alamari ha rappresentato uno dei passaggi più significativi della giornata, perché legato direttamente al giuramento di fedeltà alla Repubblica pronunciato dagli allievi durante la cerimonia.

Gli Alamari dei Carabinieri non sono soltanto un segno distintivo dell’uniforme, ma racchiudono il senso più profondo dell’appartenenza all’Arma. Per i giovani allievi rappresentano l’ingresso pieno in una storia fatta di disciplina, servizio, responsabilità e vicinanza ai cittadini. Sul lungomare reggino, davanti alle istituzioni e a un pubblico numeroso, quel gesto ha assunto un valore ancora più forte, unendo tradizione militare, emozione familiare e impegno verso lo Stato.

Il giuramento di fedeltà alla Repubblica degli Allievi Carabinieri

La cerimonia ha avuto uno dei suoi momenti centrali nel giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte degli allievi della Scuola di Reggio Calabria. Un passaggio solenne che ha confermato il legame tra le nuove generazioni dell’Arma e i principi costituzionali sui quali si fonda il servizio dei Carabinieri. Il giuramento, pronunciato nel cuore di una giornata storica per la città, ha dato particolare significato alla presenza della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, istituzione formativa di grande rilievo per il territorio. I giovani militari, schierati nel contesto della cerimonia nazionale, hanno rappresentato il futuro dell’Arma e la continuità di una tradizione lunga oltre due secoli.

La consegna degli Alamari ai capi compagnia ha rafforzato il valore di questo momento. In una cerimonia pubblica e partecipata, il simbolo dell’appartenenza all’Arma è diventato anche un messaggio rivolto alla città: i Carabinieri continuano a essere presidio di legalità, sicurezza e fiducia, in Calabria come in tutto il Paese.

Onorificenze al valor civile e militare, il riconoscimento al coraggio dell’Arma

Prima della fase conclusiva dell’evento, la cerimonia ha previsto anche la consegna delle onorificenze al valor civile e al valor militare da parte delle autorità presenti. Un momento di riconoscimento pubblico nei confronti di chi, con il proprio comportamento, ha incarnato i valori più alti del servizio e del dovere. Le onorificenze rappresentano una delle espressioni più solenni della gratitudine dello Stato verso chi ha agito con coraggio, senso di responsabilità e spirito di sacrificio. Nel contesto della Festa dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la loro consegna ha assunto un significato particolarmente forte, perché inserita in una giornata dedicata alla memoria, all’identità e al ruolo quotidiano dei Carabinieri nelle comunità.

Il riconoscimento del valor militare e del valor civile richiama la duplice dimensione dell’Arma: forza militare al servizio della Repubblica e presenza costante accanto ai cittadini. Una presenza che si manifesta nelle grandi emergenze, nelle attività investigative, nel controllo del territorio e nella quotidianità delle stazioni distribuite anche nei centri più piccoli e periferici.

Sfilata di autoveicoli e motoveicoli dell’Arma sul Lungomare Falcomatà

La cerimonia si sta concludendo con una sfilata di autoveicoli e motoveicoli dell’Arma dei Carabinieri, che ha trasformato il Lungomare Falcomatà in una grande vetrina istituzionale e operativa. I mezzi in dotazione ai reparti hanno attraversato lo scenario reggino, mostrando al pubblico una parte della capacità organizzativa e tecnologica dell’Arma. La sfilata ha offerto ai cittadini la possibilità di osservare da vicino strumenti e veicoli impiegati ogni giorno nelle attività di controllo, prevenzione, pronto intervento e sicurezza. Un momento dal forte impatto visivo, pensato anche per rafforzare il rapporto diretto tra l’Arma e la popolazione.

In una giornata in cui Reggio Calabria è stata al centro delle celebrazioni nazionali, la presenza dei mezzi dell’Arma ha contribuito a raccontare la complessità del lavoro dei Carabinieri. Non soltanto presidio territoriale, ma anche capacità di intervento rapido, specializzazione e coordinamento tra reparti diversi.

Simulazione di ship boarding nello Stretto con il GIS

Tra i momenti più attesi della fase conclusiva figura la simulazione di una ship boarding nelle acque antistanti il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, affidata al GIS, Gruppo Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Una dimostrazione operativa di grande impatto, pensata per mostrare le capacità dei reparti speciali in scenari complessi e ad alto rischio.

La simulazione di abbordaggio su una nave rappresenta una delle attività più delicate nelle operazioni speciali, perché richiede precisione, rapidità, coordinamento e altissima preparazione tecnica. Davanti allo scenario dello Stretto di Messina, il GIS ha dato prova delle competenze maturate in anni di addestramento e interventi ad alta specializzazione.

La scelta di svolgere la dimostrazione nelle acque davanti al lungomare reggino ha reso ancora più suggestivo il finale della cerimonia. Il mare, la città e lo schieramento istituzionale hanno fatto da cornice a un atto tattico che ha evidenziato il ruolo dell’Arma anche nella gestione delle minacce contemporanee e negli interventi di sicurezza più complessi.

Il lancio dei paracadutisti del Tuscania chiude una giornata storica

A completare il programma conclusivo della Festa dei Carabinieri a Reggio Calabria è previsto anche il lancio dei paracadutisti del reparto Tuscania, una delle componenti più note e prestigiose dell’Arma. Il lancio rappresenta un ulteriore momento spettacolare e simbolico, capace di unire addestramento militare, precisione operativa e forte impatto emotivo.

Il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania è da sempre sinonimo di elevata preparazione, disciplina e capacità di intervento in scenari operativi complessi. La presenza dei paracadutisti nella cerimonia reggina conferma il carattere nazionale e altamente rappresentativo dell’evento.

Il lancio sullo scenario del lungomare e dello Stretto ha aggiunto un ulteriore elemento di suggestione a una giornata già ricca di momenti solenni. Dalla consegna degli Alamari al giuramento, dalle onorificenze alla sfilata dei mezzi, fino alle dimostrazioni operative, la cerimonia ha raccontato l’Arma nella sua dimensione più completa: tradizione, prossimità, formazione, specializzazione e servizio.

Reggio Calabria protagonista della cerimonia nazionale dell’Arma

La cerimonia nazionale dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria ha rappresentato un appuntamento di grande valore per la città e per l’intera Calabria. Il Lungomare Falcomatà, trasformato in palcoscenico istituzionale, ha accolto autorità, militari e cittadini in una giornata che ha unito solennità e partecipazione popolare.

La presenza della Scuola Allievi Carabinieri, il giuramento dei giovani militari e la consegna degli Alamari hanno sottolineato il legame profondo tra Reggio Calabria e l’Arma. Allo stesso tempo, le dimostrazioni del GIS e del Tuscania hanno mostrato il volto operativo e moderno dei Carabinieri, chiamati ad affrontare sfide sempre più complesse sul fronte della sicurezza.

Per Reggio Calabria, ospitare una celebrazione di questa portata significa essere al centro di un messaggio istituzionale forte: lo Stato è presente, la legalità resta un valore fondante e l’Arma dei Carabinieri continua a rappresentare un punto di riferimento per cittadini, comunità e territori. Una giornata destinata a rimanere nella memoria della città, tra emozione, orgoglio e senso delle istituzioni.