Festa dei calabresi a Trieste, grande successo per la prima edizione: centinaia di visitatori da tutto il Friuli

Un successo straordinario e per molti versi inaspettato ha coronato la prima edizione di “Figli di Calabria in festa”, la manifestazione culturale ed enogastronomica che si è svolta lo scorso martedì 2 giugno 2026 a Trieste. L’evento, ideato e promosso dall’Associazione Calabresi di Trieste “Figli di Calabria” e ospitato negli spazi dell’Oratorio della Parrocchia Madonna del Mare, in piazzale Rosmini, si è trasformato in un grande momento di aggregazione, capace di richiamare centinaia di visitatori da tutto il Friuli Venezia Giulia.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, l’oratorio è stato letteralmente preso d’assalto da un pubblico caloroso. Il dato più sorprendente è arrivato dai flussi di affluenza: una moltitudine di persone si è spostata appositamente dalle province di Gorizia, Udine e Pordenone per raggiungere Trieste. A fare da grandissimo attrattore gastronomico è stata una novità assoluta per la città giuliana: il debutto del vero panino con salsiccia tipica calabrese, che ha conquistato il palato dei tantissimi presenti, registrando il tutto esaurito.

L’iniziativa ha offerto anche un programma artistico di altissimo livello. A trascinare e far ballare il pubblico è stata la travolgente energia di Ciccio Nucera, eccellenza della musica popolare calabrese, affiancato sul palco dalle esibizioni di Cica J, Luigi Stabile e Carmelo Crea. Il loro intrattenimento ha trasformato la serata in una piazza del Sud ricca di gioia e condivisione. Il valore culturale della manifestazione è stato sugellato da importanti riconoscimenti istituzionali, potendo contare sui patrocini della Regione Calabria e del Comune di Trieste, oltre al contributo della IV Circoscrizione del Comune di Trieste.

“Siamo profondamente emozionati e orgogliosi di questa risposta di pubblico”, ha dichiarato Andrea Andidero, presidente dell’Associazione Calabresi di Trieste “Figli di Calabria”. “Sapevamo che il legame con le nostre radici fosse forte, ma vedere persone arrivare da ogni angolo della regione per fare festa insieme a noi è andato oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Ringraziamo di cuore la Parrocchia Madonna del Mare, le istituzioni per il sostegno e tutti i volontari che hanno reso possibile questo miracolo organizzativo. Questo successo ci dà la carica per iniziare a pensare, già da domani, alla seconda edizione”. Visto l’enorme riscontro e l’entusiasmo generato, l’appuntamento con la cultura calabrese a Trieste punta ora a diventare stabilmente un punto di riferimento nel calendario degli eventi cittadini.