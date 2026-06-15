Fede, musica e tradizione: Bagnara Calabra celebra i santi Pietro e Paolo | PROGRAMMA

Tra il caratteristico profumo di gardenie, la cittadina, si prepara a celebrare con fervore e allegria i Santi Pietro e Paolo, con un programma ricchissimo che coniuga devozione religiosa, intrattenimento musicale e tradizioni popolari. Una festa che da anni unisce i bagnaresi attorno ai propri valori più profondi. Il programma religioso prende avvio il venerdì 19 giugno con l’inizio della Novena, scandita ogni sera dal Santo Rosario alle 18.30 e dalla Santa Messa alle 19.00.

Tra i momenti più solenni della settimana, la Liturgia penitenziale di lunedì 22 giugno e l’Adorazione Eucaristica di venerdì 26. Il culmine spirituale si raggiunge il lunedì 29 giugno, giorno della Solennità, con la Celebrazione Eucaristica e, in serata, la suggestiva Processione delle venerate statue dei Santi Pietro e Paolo per le vie della Parrocchia.

I festeggiamenti civili

Accanto alla liturgia, il comitato ha predisposto un palinsesto laico per tutte le età. Si parte martedì 23 con tornei di calcio di rigore per bambini e animazione, mercoledì 24 con il classico torneo di briscola e tressette, giovedì 25 con il musical “Il mondo, una casa” a cura del coro Polifonico Voci di Pace. Il 29 giugno pomeriggio, spazio alla tradizione con il Tiro alla pentolaccia “I Pignati”.

Tre serate di grande musica

Sabato 27 giugno – Figli di Bertè

Dopo il tradizionale giro in città della Banda Città di Bagnara nel pomeriggio, alle 22.00 debuttano in piazza i Figli di Bertè, tribute band dedicata a Loredana Bertè che si esibisce per la prima volta a Bagnara. In formazione: Tanzi Angela alla voce, Daniel Dattoli alla chitarra, Antonio Cafagna al basso e Patrizio Caputo alla batteria.

Domenica 28 giugno – Mixoro in concerto con il suo spettacolo “I Grandi Successi Italiani — Versione Dance”: un mix di hit nazionali riarrangiate in chiave dance per far ballare tutta la piazza. Inizio ore 22.00.

Il gran finale spetta alla notte più importante:

Lunedì 29 giugno, Santino Cardamone protagonista del suo Live Tour 2026, salirà sul palco con tutta la sua energia e il suo carisma. A mezzanotte, il cielo di Bagnara si accende con i fuochi pirotecnici della Premiata Ditta Foti Fireworks. L’illuminazione artistica per le vie rionali è affidata alla Luminaria Jonica di Tassone Cosimo. I festeggiamenti sono organizzati dal Comitato parrocchiale, guidato spiritualmente dai parroci Don Antonino Iannò e Don Antonio Circosta. Un invito aperto a tutta la comunità – e ai visitatori – a vivere insieme giorni di fede, gioia e tradizione calabrese.