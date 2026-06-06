“Fallimenti ‘mbuttunati”, l’ironia del reggino: la vecchia amministrazione presenta il piatto. E il conto…

“Consistenze di un’illusione: Fallimenti ’mbuttunati su specchio d’acqua sorgiva (dall’asfalto) e frottole volanti“. Un nome altisonante, di quelli che trovi nei menù dei ristoranti fighettini in cui serve una laurea per capire se quello che stai mangiando è carne o pesce, poi un mutuo per pagarlo. L’Anonimo reggino, il cittadino che denuncia i problemi presenti in città, si è lasciato andare a un certo languorino. Il piatto presentato dalla vecchia amministrazione reggina però, nonostante la facciata, lascia parecchio a desiderare. E il conto pagato dai cittadini è parecchio salato. Di seguito la ‘ricetta’ del nostro lettore.

Gli Ingredienti (Selezionati dal territorio)

Menù Degustazione: Il Grande Inganno Urbano

Chef di Partita: L’Amministrazione Creativa

Coperti: Una città intera (ignara e digiuna).

Tempo di fermentazione: 12 lunghissimi anni.

Gli ingredienti:

1 Primo Cittadino d’annata (Varietà: Sinistra Rampante): Da far maturare in loco fino a quando non sviluppa una naturale tendenza a migrare verso i più miti climi della Regione, abbandonando la pianta d’origine.

1 Sostituto in Plastica (Denominazione: Facente Funzioni): Un ingrediente unico, caratterizzato dall’assoluta assenza di funzioni attive. Puro elemento decorativo.

1 trito misto di Assessori e Staff: Composto da DJ locali per dare ritmo al nulla, e repartisti di supermercato per garantire una perfetta disposizione degli scaffali vuoti in consiglio.

Consiglieri di Maggioranza “Bifacciali”: Dotati di doppia bandiera termosensibile, capace di cambiare colore istantaneamente a seconda di dove tira il vento della convenienza.

Acqua Minerale Sorgiva Autonoma: Rigorosamente estratta a pressione tramite rottura spontanea del manto stradale.

Geometrie di Buche: Un mix di Crateri d’alta quota (per la consistenza) e Tunnel sotterranei (per la profondità della caduta).

Nastro Arancione da Cantiere q.b.: Per impiattare e legare visivamente il disastro.

Il Procedimento di Alta Cucina

“La Base: Prendete l’Uomo di Sinistra e adagiatelo sul seggio più alto. Lasciatelo cuocere a fuoco lento nell’entusiasmo popolare fino a fargli ottenere la vittoria.

La Farcitura (’Mbuttunitura): Farcite l’interno della struttura comunale con un generoso ripieno di staffisti, portavoce e consiglieri comunali, distribuiti senza un criterio logico ma con rigorosa fedeltà di scuderia.

La Sospensione della Realtà (Il Secondo Mandato): A metà cottura della prima legislatura, per evitare che il piatto prenda una piega concreta, inserite il Facente Funzioni. Lasciatelo riposare lì: non farà nulla, ed è esattamente ciò che richiede la ricetta. Se notate che dopo cinque anni il piatto rischia di collassare, applicate il miracolo elettorale: aggiungete ingredienti capaci di far resuscitare persino i voti dei defunti.

L’Insalata di Stagione: A metà del secondo mandato, calate nella pentola i DJ e i repartisti. Contemporaneamente, fate sfiatare le condotte idriche direttamente sotto l’asfalto e aprite i crateri stradali.

Decorate il tutto con abbondanti intrecci di reti arancioni, che danno quel senso di “lavori in corso perpetui”.

La Lunga Cottura: Lasciate sobbollire il tutto per 12 anni all’interno della Pentola a Pressione “San Giorgio”, sperando che il patrono compia il miracolo (che non avverrà)“.

Il Tocco dello Chef (In caso di Bruciatura del Piatto)

“Se, all’assaggio dei cittadini, il fallimento dovesse risultare totale e immangiabile, lo Chef Stellato applica la tecnica della “Scomposizione della Colpa“.

Si esce in sala con aria fiera e si spiega al cliente che la ricetta originaria era, in realtà, un capolavoro concettuale perfetto. Il retrogusto di frottole volanti e il collasso del piatto? Tutta colpa della cucina precedente, della sfortuna o, al massimo, di una drammatica “mancanza di deleghe” che ha impedito alla genialità dello Chef di esprimersi.

Voto della Guida Michelin: Zero Stelle, ma eccellente capacità di vendere il fumo.

La foto è puramente illustrativa e non costituisce reato di lesa maestà, ma solo l’esatta rappresentazione visiva di dodici anni di digestione difficile”.