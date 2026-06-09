Etnaland, Cisal Sicilia e Cisal Catania in V commissione dell’Ars: “salvaguardare i posti di lavoro”

Etnaland, Cisal Sicilia e Cisal Catania: “dopo l’incontro col presidente dell’Ars Gaetano Galvagno abbiamo espresso anche in commissione la nostra preoccupazione per i lavoratori"

commissione Ars

“Il futuro di 200 lavoratrici e lavoratori del parco acquatico di ‘Etnaland’ non può rimanere in bilico: le istituzioni e le parti sociali devono fare fronte comune per garantire i livelli occupazionali. Ringraziamo il presidente Fabrizio Ferrara e i componenti della V commissione Ars per averci ascoltato e aver manifestato disponibilità a lavorare insieme nell’interesse dei dipendenti”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca (Cisal Sicilia) e Giovanni Lo Schiavo (Cisal Catania) che questa mattina hanno guidato la delegazione sindacale audita in commissione e composta anche da Rita Notarstefano, Gaetano Aiello e Pietro Scalia.

“Dopo l’incontro col presidente dell’Ars Gaetano Galvagno – continuano – abbiamo espresso anche in commissione la nostra preoccupazione per i lavoratori. Abbiamo inoltre avanzato la proposta di istituire un tavolo alla Prefettura di Catania per seguire l’evolversi di una situazione che rischia di avere contraccolpi sull’economia di tutto il territorio”.

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