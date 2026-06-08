Etna, turista svizzera soccorsa dalla Guardia di Finanza dopo un infortunio in escursione | FOTO

Nel pomeriggio di ieri i militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, attivati dalla Centrale Operativa del 118, hanno eseguito un intervento di soccorso nei confronti di una turista svizzera infortunatasi durante un’escursione in località “Bocche a bottoniera” sul versante sud dell’Etna. Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle, già impegnati in zona per un servizio programmato di addestramento, si sono portati prontamente nell’area dell’intervento e hanno raggiunto in pochi minuti la turista, fino a quel momento assistita dal coniuge e da alcuni amici.

Avendo riportato a seguito della caduta una sospetta frattura alla caviglia sinistra, gli operanti le hanno immobilizzato l’arto inferiore con una stecco-benda e, dopo aver adagiato la turista su una barella “T-Titan basket”, l’hanno trasportata lungo il sentiero fino ai mezzi fuoristrada in dotazione alla Guardia di Finanza, con i quali è stata poi condotta presso la Guardia Medica di Nicolosi Nord, ove è giunto anche personale del CNSAS di Etna Sud.

Il medico di turno, dopo i preliminari accertamenti, ne ha disposto il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale di Acireale. Questi interventi testimoniano l’importanza del ruolo svolto dalla Guardia di Finanza quale presidio per garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza. La professionalità e il coraggio degli operatori sono un esempio di dedizione e servizio alla comunità.