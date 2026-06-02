Etna: turista si fa male sul Monte Nero, sul posto il soccorso alpino

La richiesta di soccorso è giunta nel tardo pomeriggio di martedì direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino (CNSAS) mediante la propria Centrale GeoResQ, il servizio di geolocalizzazione e richiesta di soccorso dedicato agli escursionisti ed ai frequentatori dell’ambiente montano ed impervio. La Centrale GeoResQ, ricevuta la richiesta di soccorso per un uomo di 60 anni della provincia di Enna, che era stato vittima di un incidente durante una escursione a Monte Nero (Etna Nord), ha immediatamente attivato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), fornendo le coordinate esatte del punto in cui si trovava l’infortunato, e tutte le informazioni utili alla risoluzione dell’intervento.

Immediatamente da Linguaglossa è partita una squadra di Tecnici del Soccorso Alpino che ha raggiunto via terra l’infortunato sul versante occidentale di Monte Nero, supportata anche da personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, attivato dal CNSAS. Dopo le prime valutazioni sanitarie, l’escursionista, che ha riportato un importante trauma all’arto inferiore destro, è stato immobilizzato, posizionato in barella e trasportato a valle sino al Rifugio Ragabo, dove attendeva una ambulanza del 118 attivata dal Soccorso Alpino, per il successivo trasferimento presso l’Ospedale di Giarre. L’intervento di soccorso conferma, ancora una volta, l’efficacia e l’efficienza dell’app GeoResQ nella tempestiva risoluzione degli interventi di soccorso in ambiente montano ed impervio.