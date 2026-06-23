Estate reggina e Festa della Madonna, avviso pubblico del Comune: manifestazione di interesse per gli eventi. Come partecipare

Il Comune di Reggio Calabria apre alla raccolta di proposte per la costruzione dei programmi di eventi denominati “Eventi Estivi 2026” e “Feste Mariane 2026”. Con un apposito avviso, l’Amministrazione intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati a proporre proprie iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo e delle politiche giovanili. Il riferimento, ovviamente, è agli eventi dell’estate reggina e a quelli per la Festa della Madonna della Consolazione. L’avviso è rivolto a persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private. I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici interessati sono invitati a inviare la propria manifestazione di interesse sulla base di quanto specificato nell’avviso, entro e non oltre le ore 12:00 di giorno 30 giugno 2026. Per presentare la manifestazione d’interesse è necessario compilare la modulistica allegata e inoltrare la richiesta all’indirizzo Pec protocollo@pec.reggiocal.it, indirizzandola al Settore 8 “Sviluppo Economico Cultura Turismo”. Le proposte selezionate potranno essere inserite nei programmi degli Eventi Estivi 2026 e delle Feste Mariane 2026, contribuendo alla definizione del cartellone cittadino dedicato alla cultura, allo spettacolo e alle politiche giovanili.

Questo è il bando con tutti i documenti completi:

https://trasparenza.reggiocal.it/dettagli/attodigara/4591/avviso-pubblico-di-manifestazione-di-interesse-per-agevolazioni-promosse-dall-amministrazione-comunale-nei-confronti-delle-associazioni-che-promuovono-eventi-nel-periodo-estivo-e-durante-le-feste-mariane-2026.html