Estate 2026, ATM Messina e Comune presentano le iniziative

Domani, martedì 30 giugno, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative estive promosse dal Comune di Messina e da ATM. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, l’assessore alla Mobilità Francesco Caminiti, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, l’assessora alle Politiche Giovanili Iris Forami e il direttore generale di ATM Pietro Picciolo.