Esame di maturità, la commovente lettera del provveditore Zingales agli studenti messinesi: “non abbiate paura di sognare”

Nel momento più atteso e delicato dell’anno scolastico, quello degli Esami di Stato, arriva agli studenti della provincia di Messina una lettera carica di emozione e significato. A firmarla è il provveditore agli studi della Provincia di Messina, Leon Zingales, che ha scelto di rivolgersi direttamente alle ragazze e ai ragazzi impegnati nella maturità con parole di incoraggiamento, fiducia e profonda vicinanza. Il messaggio non si limita a un semplice augurio istituzionale. È una riflessione più ampia sul valore di questo momento di passaggio, sulla necessità di affrontare il futuro senza paura e sull’importanza di non smarrire, anche davanti alle incertezze del presente, la capacità di sognare e di costruire. Al centro della lettera ci sono gli studenti, chiamati a vivere gli Esami di Stato non solo come una prova scolastica, ma come una tappa di crescita, consapevolezza e apertura verso una nuova fase della vita.

La maturità come momento di passaggio e consapevolezza

La maturità rappresenta per migliaia di studenti un confine simbolico. Si chiude un percorso fatto di lezioni, interrogazioni, compagni di classe, professori, ansie e aspettative, e si apre una stagione nuova, spesso ancora incerta ma ricca di possibilità.

È proprio su questo passaggio che si concentra il pensiero di Leon Zingales, che invita gli studenti a fermarsi, a non farsi travolgere dalla fretta e a recuperare il valore dell’attesa. In un tempo dominato dalla velocità e dalla ricerca dell’efficienza, il provveditore richiama l’importanza della contemplazione, della riflessione e della capacità di dare senso al cammino che si sta compiendo. La lettera assume così il tono di un accompagnamento morale e umano, rivolto a chi si prepara ad affrontare una prova importante ma, soprattutto, a chi sta iniziando a immaginare il proprio posto nel mondo.

La lettera di Leon Zingales agli studenti degli Esami di Stato

Di seguito il testo integrale della lettera del provveditore agli studi della Provincia di Messina, Leon Zingales, rivolta agli studenti impegnati nell’esame di maturità:

“Care ragazze e cari ragazzi,

mentre vi preparate per gli Esami di Stato, vi invio un pensiero che mi sorge dal cuore. Vi trovate in un momento di passaggio, in cui la vostra vita finalmente prende una forma nuova, più luminosa e consapevole. Fermatevi un attimo, non affrettatevi: nell’era del dominio della velocità e dell’efficienza, non dimenticate il tempo dell’attesa e della contemplazione. Non abbiate paura di sognare. Il mondo al di fuori di queste aule sembra aver perso il suo senso, e ha un gran bisogno del vostro sguardo, della vostra energia e della vostra capacità di immaginare ciò che ancora non esiste. Non lasciate che le incertezze del presente oscurino i vostri desideri. Il sogno non è una fuga dalla realtà; è la stella polare che ci aiuta a orientarci nel mare aperto della vita. Cercate la Bellezza in ogni cosa: nelle parole che scriverete, nei gesti di solidarietà verso i vostri compagni, nel coraggio di essere autentici. La Bellezza è la forza più rivoluzionaria ed è l’arma più potente che avete per curare le ferite di un mondo bisognoso di luce. Portate con voi la Speranza. Non una speranza ingenua, ma una speranza attiva, coraggiosa, forgiata da impegno, sacrificio e passione. Siate costruttori del futuro. Credete nel valore unico e irripetibile che ciascuno di voi porta con sé. Siate pronti. Avete in mano le chiavi per aprire porte che ora vi sembrano chiuse. Andate incontro a ciò che verrà con la fronte alta, la coscienza pura e il cuore aperto. E’ giunto il momento di spiegare le vele, navigare verso l’orizzonte e controllare i venti. Vi auguro di trovare, in ogni sfida che dovrete affrontare, la gioia di scoprire chi siete veramente. Buon cammino e buona vita”.