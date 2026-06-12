Eros Ramazzotti si prepara alla tappa di Messina con il tour ‘Una Storia Importante’ | DATA

Eros Ramazzotti approda domani a Napoli con il suo world tour “Una Storia Importante / Una Historia Importante” allo stadio Maradona Un concerto dalla produzione internazionale che prenderà forma attorno a un palco pensato per valorizzare al massimo la dimensione live con due passerelle che si aprono verso il pubblico per azzerare la distanza. Cinque maxi schermi regaleranno suggestioni per ogni brano animando con luci e colori una struttura di 480 mq, cuore pulsante di uno spettacolo pensato ad hoc per gli stadi e ancora più coinvolgente. Due ore ininterrotte di show porteranno gli spettatori in un viaggio musicale che ha unito i successi senza tempo di Eros, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall’ultimo album “Una Storia Importante / Una Historia Importante”.

La scaletta sarà un mosaico di hit. Ad accompagnare Eros sul palco una band d’eccezione: Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Il tour proseguirà il 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 giugno a allo Stadio Franco Scoglio di Messina, il 23 giugno allo Stadio San Nicola di Bari e terminerà il 27 giugno all’Allianz Stadium di Torino. Dopo gli stadi italiani “Una Storia Importante / Una Historia Importante” continuerà in USA, Canada e Latino America e da aprile ci saranno nuovi appuntamenti che lo vedranno tornare in Europa anche nel 2027: in meno di un anno tornerà in alcune venue già battute (Bruxelles, Amsterdam, Monaco, Zurigo, Barcellona, Madrid, Praga) e raggiungerà nuove città (Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona, Valencia, Lausanne, Lodz e Wien).

Eros Ramazzotti tornerà anche in Italia nel 2027, con quattro imperdibili appuntamenti nei principali palasport italiani: il tour farà tappa il 7 maggio a Milano sul palco dell’Unipol Dome, per poi arrivare l’11 maggio alla Unipol Arena di Bologna. Seguiranno i concerti del 13 maggio a Firenze, presso il Nelson Mandela Forum, e del 15 maggio a Torino all’Inalpi Arena.