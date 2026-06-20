Eros Ramazzotti incanta Messina: sold out allo Stadio “Franco Scoglio” tra emozioni e grandi successi

Bagno di folla per il concerto di Eros Ramazzotti allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina, andato completamente sold out e accolto da migliaia di fan arrivati da tutta la Sicilia e non solo. Un evento musicale di grande richiamo che ha trasformato lo stadio in un’enorme arena di emozioni, cori e ricordi condivisi, confermando ancora una volta la forza del repertorio di uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale. Fin dalle prime note, il pubblico ha risposto con entusiasmo travolgente, accompagnando ogni brano con applausi, luci e cori che hanno reso la serata un momento collettivo di forte impatto emotivo.

L’apertura del concerto e i primi brani: energia immediata sul palco di Messina

Il concerto si è aperto con un brano d’ingresso che ha subito acceso lo spettacolo, seguito da due pezzi che hanno scandito l’avvio della scaletta: “Quanto amore sei” e “Un cuore con le ali”. Fin dalle prime esecuzioni, l’atmosfera allo stadio è diventata elettrica, con il pubblico completamente coinvolto. In questo primo blocco musicale, Eros Ramazzotti ha inserito anche un momento speciale e inatteso, proponendo una parentesi musicale con “A me me piace ‘o blues” di Pino Daniele, un omaggio sentito al grande cantautore napoletano che ha aggiunto profondità e significato alla serata. Un passaggio che ha unito due icone della musica italiana, generando una forte risposta emotiva da parte del pubblico presente.

I grandi successi che hanno fatto la storia: il cuore del concerto allo Stadio Franco Scoglio

Nel corso dello spettacolo non sono mancati i brani che hanno segnato la carriera di Eros Ramazzotti, diventati veri e propri pilastri della musica pop italiana. La scaletta ha infatti incluso “Una storia importante”, “Musica è”, “Se bastasse una canzone” e “Un’emozione per sempre”, tutti accolti da un coro unanime che ha accompagnato ogni parola dall’inizio alla fine. Ogni esecuzione ha rafforzato il legame tra artista e pubblico, con lo Stadio Franco Scoglio trasformato in un unico grande palcoscenico partecipato, dove migliaia di voci hanno accompagnato ogni ritornello, rendendo il concerto un’esperienza condivisa più che un semplice spettacolo musicale.

Sanremo e i brani simbolo: da “Terra promessa” ad “Adesso tu”

Uno dei momenti più attesi della serata è stato l’omaggio ai successi sanremesi che hanno segnato l’inizio della carriera di Ramazzotti. In scaletta sono infatti comparsi “Terra promessa”, brano con cui vinse tra le Nuove Proposte nel 1984, e “Adesso tu”, che trionfò tra i Big nel 1986. Due canzoni che rappresentano non solo la crescita artistica del cantautore, ma anche una parte fondamentale della storia della musica italiana degli anni Ottanta. A Messina, questi brani hanno scatenato un’ondata di nostalgia e partecipazione, con il pubblico che ha cantato all’unisono dall’inizio alla fine.