Eolian Cup 2026: 1 oro e 2 bronzi per la Taekwondo 2018 Reggio Calabria

Lo scorso fine settimana, davanti alla splendida cornice delle Isole Eolie, si è svolto il torneo di combattimento che ha chiuso la prima parte della stagione agonistica della società sportiva Taekwondo 2018 Reggio Calabria. L’evento, organizzato presso il palazzetto dello Sport “Franco Milone” di Milazzo (ME), ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti suddivisi nelle categorie: Beginners, Children, Kids, Cadetti, Junior, Senior e Master. Per la società reggina, alla loro prima esperienza agonistica: Gabriele Nicolò e Nicola Pellegrino entrambi classe Children -37 Kg, Nucera Pietro, classe Begginers -26 Kg e Abdelaziz Lahbiri classe Mater -80 Kg.

Il primo a scendere sul tatami è stato Pietro Nucera, che purtroppo già al primo incontro, è stato eliminato. Nonostante l’eliminazione del piccolo atleta di Reggio Calabria, in virtù dei sorteggi che lo hanno posto direttamente in semifinale, Nucera è riuscito a conquistare una medaglia di bronzo.

Dopo qualche minuto dalla fine del primo incontro, è stata la volta di Gabriele Nicolò. L’atleta reggino, dopo un’iniziale incertezza, ha letteralmente surclassato il proprio avversario, vincendo nettamente l’incontro che lo porta in finale.

L’incontro successivo è stato quello di Nicola Pellegrino. Anche Nicola, grazie ai sorteggi, è approdato direttamente in semifinale. L’incontro tra i due giovani contendenti da subito si è dimostra equilibrato, tant’è che si è concluso in parità. E’ stato solo il giudizio dei giudici a premiare l’avversario di Nicola.

La finale di Gabriele Nicolò ha tenuto tutti col fiato sospeso, anche i compagni di palestra venuti a sostenerlo con un assordante tifo da stadio. Infatti, il combattimento tra l’atleta reggino e l’atleta siciliano si è concluso in parità: 1 round a 1. E’ stato necessario un terzo round per decretare la vittoria. In questo terzo e ultimo incontro sono venute fuori la tempra e la grinta di Gabriele Nicolò, già dimostratate durante gli allenamenti in palestra. Gabriele, è riuscito a vincere l’incontro e portarsi su 2 round a 1 conquistando una meritata medaglia d’oro.

A chiudere la competizione siciliana è stato Abdelaziz Lahbiri. Purtroppo per una serie di circostanze che lo hanno impegnato in altre attività, non è riuscito a prepararsi in maniera adeguata alla gara, non riuscendo ad imporre il proprio modo di combattere.

La trasferta siciliana ha sicuramente dato al D.T. della Taekwondo 2018 Reggio Calabria, Salvatore Chiovaro, indicazioni utili per il futuro grazie all’inserimento nella squadra agonistica dei due giovani atleti Nicolò Gabriele e Nicola Pellegrino.