“English in the City”: in 10 ore British School Reggio Calabria insegna l’inglese utile per una vacanza all’estero | INFO

IH British School Reggio Calabria promuove il corso "Englis in the City": il corso, destinato agli adulti, che in 10 ore permetterà di perfezionare il proprio inglese e andare in vacanza senza lo stress della lingua

English In the City ih British School
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Imparare l’inglese non tra i banchi, ma mentre si ordina un caffè, si fa shopping o si chiede un’informazione in hotel. È questa la formula innovativa di “English in the City”, il nuovo corso di inglese pratico in partenza il prossimo 23 giugno e pensato specificamente per un pubblico adulto che desidera viaggiare in totale sicurezza e autonomia. L’iniziativa propone un percorso di 10 ore complessive. La vera novità sta nella formula mista: alle 6 ore di lezione teorica in aula, utili per fissare le strutture linguistiche e il vocabolario di base, si affiancheranno 4 ore di lezioni pratiche all’aperto, in veri e propri contesti urbani.

Gli studenti avranno così la possibilità di testare subito sul campo quanto appreso, muovendosi nei punti nevralgici della città: dalla Stazione Centrale per simulare arrivi e partenze, in hotel e all’infopoint turistico per gestire un check-in e richiedere informazioni, passando per lo shopping su Corso Garibaldi fino al momento conviviale del “wining and dining” in un locale della città.

L’obiettivo è dare ai partecipanti la fiducia necessaria per godersi le vacanze all’estero senza l’ansia da barriera linguistica. Il corso, rivolto a chi possiede un livello elementare o intermedio (A2-B1) , si svilupperà nell’arco di quattro settimane fino al 16 luglio, con appuntamenti fissati il martedì e il giovedì nella fascia del tardo pomeriggio.

Per garantire la massima efficacia e dare a tutti la possibilità di esprimersi, le classi saranno a numero chiuso, per un massimo di 15 partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte. È possibile avere maggiori informazioni o per riservare il proprio posto cliccando il seguente link >> https://www.britishschoolrc.com/Pagina/englishinthecity?utm_source=news&utm_medium=press&utm_campaign=iscriviti.

Un’occasione unica per investire sul proprio futuro e trasformare il prossimo viaggio all’estero in un’esperienza da vivere senza barriere, con la sicurezza di chi sa farsi capire in ogni situazione.

English in the city British School

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