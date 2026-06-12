“Emozioni in Viaggio”: successo per il concorso artistico dell’IC Radice Alighieri di Catona in ricordo del Prof Enzo Amodeo. I NOMI dei premiati

Significativa manifestazione alla Scuola secondaria di I grado dell’IC Radice Alighieri di Catona. “Emozioni in Viaggio”, questo il titolo dell’iniziativa, è stato il momento conclusivo della seconda edizione del Concorso artistico, Estemporanea di Pittura e Disegno in memoria del Prof. Enzo Amodeo, docente della scuola, prematuramente scomparso. La seconda edizione ha segnato un’evoluzione importante nel percorso del concorso. Se il debutto dello scorso anno, intitolato “Liberando Emozioni”, era nato come un grido di libertà creativa e un’esplosione di pura interiorità, la tappa di quest’anno ha proposto una riflessione diversa, invitando gli studenti a guardare al viaggio non come semplice spostamento geografico, ma come una profonda metafora dell’esistenza stessa.

I giovani artisti sono stati incoraggiati a spostare lo sguardo dal paesaggio esterno a quello dell’anima. Attraverso il segno e il colore, hanno dato voce a quelle emozioni intime che spesso restano silenziose. È la dimostrazione che il viaggio più profondo non è quello che attraversa i luoghi, ma quello che resta impresso dentro di noi per sempre.

Il professor Amodeo ha dedicato la sua intera vita all’insegnamento, interpretandolo come un costante viaggio di scoperta da compiere insieme agli studenti, guidandoli con passione nell’esplorazione dei linguaggi dell’arte e dell’animo umano. “Enzo: un docente vicino agli alunni, pieno di vita, apprezzato da tutti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme. Aveva la capacità di raccontare e descrivere – ha concluso la Dirigente – con semplicità mista a rigore quasi accademico un’opera d’arte, facendo amare la materia agli allievi”, ha ricordato con affetto la Dirigente Scolastica, Avv. Simona Sapone.

Vincitori e menzioni speciali

I vincitori, proclamati dalla giuria composta dalle docenti esterne Katia Spanò e Giulia Gaudioso, dall’artista Luisa Malaspina e dalla Dirigente dell’Istituto, sono stati:

I Premio : Bellè Domenico (classe 3^ A) con l’opera “Il viaggio interiore”

: Bellè Domenico (classe 3^ A) con l’opera “Il viaggio interiore” II Premio : Paone Tommaso (classe 3^ A) con l’opera “Disegnare il sole dentro di sé”

: Paone Tommaso (classe 3^ A) con l’opera “Disegnare il sole dentro di sé” III Premio: Laganà Greta (classe 1^ D) con l’opera “La chiave della vita”

La Menzione Speciale è stata attribuita a Messineo Antonio (3^ A), Marsico Francesco (3^ C), Liconti Silvana (1^ B) e Amato Fabio (3^ C) con opere fuori concorso.

Dopo la premiazione, è stata presentata l’iniziativa Poster-Manifesto “Il Nostro TUTTO MONDO: Unici, Rari, Diversi ma Uguali”, ispirata al celebre murale Tuttomondo di Keith Haring, realizzato da tutti gli alunni per celebrare e sostenere la Giornata delle Malattie Rare 2026. Riprendendo lo stile iconico del pittore statunitense — linee spesse, figure dinamiche e colori vibranti — ogni classe ha colorato e personalizzato una sagoma, formando un mosaico collettivo che trasmette il messaggio: LA DIVERSITÀ NON ISOLA, MA ARRICCHISCE E UNISCE.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione di due elaborati in concorsi esterni:

Premio Artistico-Letterario “Apollo School” , sezione Junior, categoria “Immagina leggendo”: primo posto a Noemi Vitetta (3^ E) con il racconto “Vai all’Inferno Dante”

, sezione Junior, categoria “Immagina leggendo”: primo posto a (3^ E) con il racconto “Vai all’Inferno Dante” Concorso Nazionale “L’Intelligenza Artificiale nel Rispetto dell’Intelligenza Emotiva esiste diversità nel rispetto”: riconoscimento alla classe 2^ A per il prodotto multimediale “AI ed Emozioni: il Rispetto che fa la differenza”

A conclusione della cerimonia, la Dirigente Scolastica ha espresso il proprio plauso a tutta la comunità educante e agli studenti, capaci di trasmettere entusiasmo e grandi emozioni, confermando la qualità del percorso di studi e la validità dell’offerta formativa dell’Istituto.