Elezioni Regionali Sicilia, Sud chiama Nord inizia a costruire le liste. De Luca: “non ci sarà spazio per candidature dell’ultimo secondo”

Nel pieno della fase organizzativa in vista delle prossime elezioni regionali, il movimento Sud chiama Nord guidato da Cateno De Luca imprime un’accelerazione netta al percorso di strutturazione delle proprie liste. Il messaggio politico è diretto, senza mediazioni, e punta a definire da subito criteri chiari di partecipazione e appartenenza al progetto.

Liste elettorali e selezione dei candidati

Uno degli elementi più rilevanti del comunicato riguarda la gestione delle candidature nelle liste di Sud chiama Nord per le prossime elezioni regionali. Il movimento chiarisce con decisione che la fase di selezione è già aperta e che la partecipazione richiede un impegno immediato e riconoscibile. Il messaggio politico di Cateno De Luca è esplicito e punta a rafforzare il senso di appartenenza interna, scoraggiando approcci opportunistici o temporanei. Il riferimento alle cosiddette candidature “dell’ultimo secondo” viene escluso con fermezza, a sottolineare la volontà di costruire un progetto politico strutturato e coerente nel tempo. In questo contesto, la costruzione delle liste diventa non soltanto un passaggio tecnico, ma un vero e proprio banco di prova politico per il radicamento del movimento e per la selezione della sua classe dirigente.

Le parole di Cateno De Luca: il messaggio politico integrale

Il cuore della comunicazione è rappresentato dalle dichiarazioni del leader di Sud chiama Nord, che definiscono in modo netto la linea politica del movimento e il percorso verso le prossime elezioni. Il messaggio richiama esplicitamente la necessità di una partecipazione convinta e immediata al progetto politico.

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord: “se non vi è ancora chiaro, è arrivato il momento di indossare la maglietta di Sud chiama Nord. Adesso avete la possibilità di candidarvi nelle nostre liste. Lo dico chiaramente: non ci sarà spazio per candidature dell’ultimo secondo. Non ci interessano e non ci servono. Chi crede nel progetto lo dimostri fin da subito! Abbiamo avviato il percorso per la costruzione delle nostre liste per le prossime elezioni regionali. Il progetto “De Luca Sindaco di Sicilia” è in marcia ed entrerà nel vivo con il Governo di Liberazione che presenteremo il 18 luglio a Palermo, alle ore 10.00 al Teatro Politeama”.

Il progetto “De Luca Sindaco di Sicilia” e il Governo di Liberazione

Tra gli elementi centrali del comunicato emerge con forza il progetto denominato “De Luca Sindaco di Sicilia”, definito come un percorso politico in evoluzione e già in fase avanzata di organizzazione. Il progetto viene descritto come “in marcia” e destinato a entrare nel vivo attraverso un appuntamento pubblico già calendarizzato.

Particolarmente significativo è il riferimento al cosiddetto Governo di Liberazione, che rappresenta uno dei passaggi simbolici e politici più rilevanti del percorso delineato da Cateno De Luca. L’iniziativa si colloca all’interno di una strategia comunicativa che punta a rafforzare l’identità del movimento e a consolidarne la visibilità nel dibattito politico regionale.

L’appuntamento del 18 luglio al Teatro Politeama di Palermo

La fase successiva del percorso politico sarà scandita da un evento pubblico già fissato. Il comunicato indica infatti il 18 luglio come data chiave per la presentazione del Governo di Liberazione, che si terrà a Palermo presso il Teatro Politeama alle ore 10.00.

L’appuntamento rappresenta un momento centrale per la definizione del progetto politico di Sud chiama Nord e per la sua presentazione ufficiale alla cittadinanza e agli attori politici coinvolti. In questa occasione, il movimento guidato da Cateno De Luca entrerà nel vivo della propria proposta politica, segnando un passaggio decisivo nel percorso verso le prossime elezioni regionali.