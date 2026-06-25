Elezioni, Nuccio Di Paola pronto a correre per la presidenza della Regione Siciliana

Il primo nome del centrosinistra a rompere gli indugi e a ufficializzare la propria disponibilità a correre per la presidenza della Regione Siciliana è Nuccio Di Paola. Il leader regionale del Movimento 5 Stelle si mette dunque in campo e apre una fase politica destinata a pesare sugli equilibri della coalizione progressista nell’Isola. Di Paola non si limita a comunicare la propria disponibilità. Il leader regionale dei 5 Stelle avanza anche una richiesta chiara agli alleati del campo largo: rinunciare alle primarie. L’obiettivo, secondo quanto indicato, è individuare una candidatura capace di unire la coalizione e di sostenere un progetto politico condiviso.

Una candidatura che apre il confronto nel campo largo

La disponibilità di Nuccio Di Paola a correre per la presidenza della Regione Siciliana rappresenta un passaggio significativo perché arriva da uno dei principali esponenti del Movimento 5 Stelle nell’Isola. Il fatto che sia il primo big del centrosinistra a ufficializzare la propria prontezza alla candidatura introduce un elemento nuovo nel dibattito interno alla coalizione. Nel campo largo, la scelta del candidato presidente è uno dei nodi centrali. La posizione espressa da Di Paola indica una strada precisa: evitare una competizione interna attraverso le primarie e lavorare invece a un’intesa su quello che viene definito il migliore candidato, cioè una figura in grado di aggregare e di portare avanti un programma condiviso.

Il centrosinistra siciliano davanti alla scelta del metodo

La mossa di Nuccio Di Paola apre una fase nuova per il centrosinistra siciliano. Il tema centrale diventa ora il metodo con cui il campo largo intenderà scegliere il proprio candidato alla presidenza della Regione Siciliana. La rinuncia alle primarie, chiesta dal leader regionale dei 5 Stelle, presuppone un accordo politico tra le forze della coalizione. Non si tratta di un dettaglio procedurale. La scelta del metodo può incidere profondamente sulla tenuta della coalizione, sulla percezione di unità e sulla capacità di presentarsi agli elettori con una proposta compatta. La richiesta di Di Paola punta esattamente su questo: evitare divisioni interne e individuare una figura capace di rappresentare il progetto comune. In questo quadro, la disponibilità alla candidatura diventa anche un messaggio politico agli alleati. Di Paola si dice pronto, ma al tempo stesso sollecita il campo largo a costruire una decisione condivisa, fondata su aggregazione e programma.