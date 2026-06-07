Elezioni Comunali: urne chiuse. L’affluenza alle urne alle 23 a San Giovanni in Fiore, Castrovillari e Mandatoriccio

Elezioni comunali, l'affluenza alle ore 23 a Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio. Domani riaprono le urne alle ore 7

Ballottaggi Calabria e Sicilia
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Urne chiuse per i ballottaggi in Calabria che si stanno tenendo a Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Mandatoriccio. Ricordiamo che le urne riapriranno domani, lunedì 8 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Successivamente si procederà allo spoglio delle schede. La tornata elettorale registra sfide politicamente rilevanti, con alcune città che si preparano a vivere settimane decisive per la definizione delle loro amministrazioni.

Affluenza alle urne alle ore 23

Comuni Calabria

  • Castrovillari 37,89% (precedenti 45,88%)
  • San Giovanni in Fiore 41,95% (precedenti 44,64%)
  • Mandatoriccio 44,68% (precedenti 42,33%)
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