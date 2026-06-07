Elezioni Comunali, urne chiuse in Sicilia: l’affluenza alle urne alle 23 ad Agrigento, Ispica e Bronte

Elezioni comunali, l'affluenza alle ore 23 ad Agrigento, Ispica e Bronte. Domani riaprono le urne alle ore 7

affluenza urne
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Urne chiuse per i ballottaggi in Sicilia che si stanno tenendo ad Agrigento, Ispica e Bronte. Ricordiamo che le urne riapriranno domani, lunedì 8 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Successivamente si procederà allo spoglio delle schede. La tornata elettorale registra sfide politicamente rilevanti, con alcune città che si preparano a vivere settimane decisive per la definizione delle loro amministrazioni.

Affluenza alle urne alle ore 23

Comuni Sicilia

  • Agrigento 31% (precedenti 46,01%)
  • Bronte 42,11% (precedenti 47,89%)
  • Ispica 36,98% (precedenti 48,03%)
Leggi altri articoli di Sicilia