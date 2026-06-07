Elezioni comunali, urne aperte in Sardegna: oltre 400 mila elettori al voto in 148 Comuni

Urne aperte in Sardegna per le elezioni comunali che coinvolge una parte molto ampia del territorio isolano. Poco più di 400mila sardi sono chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali in 148 Comuni dell’Isola, su un totale di 377. Si tratta di un passaggio elettorale importante sia sul piano amministrativo sia su quello politico, perché il voto riguarda realtà molto diverse tra loro, dai centri maggiori ai piccoli comuni delle aree interne. Si vota oggi, domenica 7 giugno, sino alle 23 e domani, lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15.

In quali Comuni si vota in Sardegna nel 2026

Il turno di elezioni amministrative 2026 in Sardegna coinvolge i Comuni chiamati al rinnovo dei propri organi sia per scadenza naturale del mandato sia per le altre cause previste dalla legge. La distribuzione territoriale del voto conferma il peso delle aree interne e offre una fotografia significativa dell’assetto amministrativo dell’Isola. Nel dettaglio, andranno alle urne 27 località nella Città Metropolitana di Cagliari, 27 nella Città Metropolitana di Sassari, 13 nella provincia di Gallura Nord-Est Sardegna, 20 in quella di Nuoro, 7 in Ogliastra, 37 in quella di Oristano, 11 nel Medio Campidano e 6 nel Sulcis Iglesiente.

Questa articolazione evidenzia come la tornata elettorale non si concentri solo nei principali centri urbani, ma interessi in maniera capillare gran parte della rete dei comuni sardi. Proprio questa diffusione territoriale rende il voto particolarmente significativo, perché chiama alle urne comunità molto diverse per dimensioni, esigenze amministrative e peso politico.

Da 149 a 148 Comuni al voto: il caso Bidonì

Inizialmente la sfida elettorale era prevista in 149 Comuni, ma il numero si è ridotto a 148 dopo il caso di Bidonì, in provincia di Oristano, dove non sono state presentate candidature. L’assenza di liste rende inevitabile l’arrivo di un commissario straordinario nominato dalla Regione autonoma. Il caso di Bidonì assume un valore simbolico e politico, perché mette in evidenza una delle fragilità più evidenti che toccano diversi piccoli enti locali: la difficoltà a esprimere candidature e a costruire una partecipazione politica sufficiente a garantire il normale funzionamento democratico delle istituzioni comunali. In un quadro più ampio, questo episodio richiama l’attenzione sul rapporto tra rappresentanza, spopolamento e tenuta amministrativa nei territori più piccoli.

Ballottaggio elezioni comunali Sardegna: quando si vota di nuovo

L’eventuale ballottaggio è fissato per domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno, ma sono soltanto cinque i Comuni nei quali potrebbe rendersi necessario il secondo turno. Si tratta dei centri nei quali, per dimensione demografica, il sistema elettorale prevede la possibilità del ballottaggio se nessun candidato supera il 50% dei voti.

I Comuni interessati sono Quartu Sant’Elena, terza città dell’Isola per numero di abitanti dopo Cagliari e Sassari, Sestu, nella Città Metropolitana di Cagliari, e Porto Torres, tutti con più di 15mila abitanti. A questi si aggiungono due capoluoghi di provincia: Tempio Pausania, in Gallura, e Sanluri, nel Medio Campidano.

La prospettiva del secondo turno rende questi centri particolarmente osservati, perché proprio qui il voto potrà offrire indicazioni politiche di rilievo sui rapporti di forza tra coalizioni e sulla capacità dei candidati di intercettare consenso in contesti più complessi e competitivi.

Quartu Sant’Elena, la sfida politica più attesa delle comunali sarde

È Quartu Sant’Elena il Comune sul quale si concentrano i riflettori principali della politica regionale. Qui si gioca infatti la sfida più attesa dell’intera tornata elettorale. La città, terza della Sardegna per numero di abitanti, è considerata il principale banco di prova elettorale dopo le regionali del 2024.

Nel Comune quartese il centrosinistra sostiene con nove liste il sindaco uscente Graziano Milia, che punta alla riconferma. Dall’altra parte, il centrodestra ha scelto di puntare su Marco Porcu, ex assessore regionale dell’Ambiente nella giunta Solinas. A completare il quadro c’è la candidatura dell’imprenditore Roberto Matta, outsider sostenuto da una lista civica.

La sfida di Quartu ha una valenza politica che va oltre i confini cittadini. La partita viene letta come una verifica della capacità del campo largo di mantenere la guida del Comune e, al tempo stesso, come un test per misurare la forza dell’opposizione di centrodestra in uno dei contesti più significativi dell’Isola. Il fatto che il sindaco uscente si presenti con una coalizione di centrosinistra ma senza simboli aggiunge un elemento di interesse ulteriore, perché inserisce la competizione dentro una dinamica più ampia di personalizzazione del consenso e di ridefinizione delle alleanze locali.

Sestu, Porto Torres, Tempio Pausania e Sanluri sotto osservazione

Se Quartu Sant’Elena rappresenta il cuore politico della tornata, anche Sestu, Porto Torres, Tempio Pausania e Sanluri sono centri destinati a essere seguiti con particolare attenzione. Insieme a Quartu, sono i cinque Comuni nei quali potrebbe esserci il ballottaggio.

Sestu e Porto Torres, entrambe realtà sopra i 15mila abitanti, potrebbero essere chiamate a tornare alle urne il 21 e 22 giugno nel caso in cui nessun candidato riesca a superare la soglia del 50% già al primo turno. Allo stesso modo, i due nuovi capoluoghi di provincia, Tempio Pausania e Sanluri, rappresentano un passaggio politico e istituzionale di rilievo, anche per il loro ruolo all’interno del nuovo assetto amministrativo regionale.

La competizione in questi centri assume quindi un significato che non è solo locale, ma anche politico, perché potrà contribuire a definire equilibri, leadership e orientamenti del voto in aree strategiche della Sardegna.

Il peso delle aree interne nella distribuzione territoriale del voto

Uno dei dati più interessanti di questa tornata è la conferma del peso delle aree interne. La distribuzione territoriale dei comuni al voto mostra infatti una forte presenza di realtà decentrate e non metropolitane. Sono 37 i Comuni nell’Oristanese, 27 nella Città Metropolitana di Cagliari, 27 in quella di Sassari, 20 nel Nuorese, 13 in Gallura, 11 nel Medio Campidano, 7 in Ogliastra e 6 nel Sulcis Iglesiente.

Questo dato è politicamente e amministrativamente rilevante, perché ricorda come una parte fondamentale della Sardegna continui a giocare la propria partita democratica nei piccoli e medi centri, dove il rapporto tra elettori, amministratori e territorio è spesso più diretto e dove le questioni locali incidono in modo decisivo sulle scelte di voto.

In questo contesto, le elezioni comunali in Sardegna diventano anche una fotografia delle esigenze più profonde dell’Isola: servizi, spopolamento, tenuta amministrativa, sviluppo locale e capacità di rappresentanza.

Il nodo dei piccoli Comuni e il rischio del commissariamento

Uno dei temi più critici di questa tornata riguarda i piccoli Comuni dove è stata presentata una sola lista. Si tratta di sessanta Comuni in tutto, realtà nelle quali il candidato sindaco non deve soltanto ottenere il consenso, ma deve anche superare la prova più insidiosa: quella dell’affluenza.

In questi centri l’elezione è valida soltanto se partecipa al voto almeno il 40% degli elettori iscritti e se la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi. In caso contrario, il rischio concreto è il commissariamento dell’ente, con conseguenze rilevanti sul piano amministrativo, tra cui il possibile blocco dei progetti strategici e dell’attività politica ordinaria.

La prova dell’affluenza coinvolge 3 Comuni nella Città Metropolitana di Cagliari, 12 in quella di Sassari, 20 nella Provincia di Oristano, 10 a Nuoro, 5 nel Medio Campidano, 5 in Gallura, 3 in Ogliastra e 2 nel Sulcis Iglesiente.

Questo quadro mostra con chiarezza quanto sia delicato il passaggio elettorale soprattutto nei territori più piccoli, dove l’astensionismo non è solo un indicatore politico, ma può trasformarsi in un problema istituzionale vero e proprio.

Come si vota nei Comuni sopra e sotto i 15mila abitanti

Le modalità di voto cambiano a seconda della dimensione demografica del Comune. Nei Comuni capoluogo o in quelli con più di 15mila abitanti, gli elettori potranno esercitare il voto disgiunto, cioè esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista non collegata a quel candidato. In queste città è possibile anche scegliere soltanto il sindaco, senza esprimere preferenza per alcuna lista.

Diversa invece la situazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Qui non è previsto il voto disgiunto ed è possibile indicare una sola preferenza. Si tratta di una distinzione importante, che può incidere sul comportamento elettorale e sulla strategia dei candidati, soprattutto nei centri maggiori dove la frammentazione politica e il peso delle liste possono rendere più dinamico il risultato finale.

Per gli elettori, conoscere queste regole è fondamentale, perché il sistema di voto nei Comuni più grandi offre margini di scelta più ampi, mentre nei piccoli centri il voto resta legato in maniera più diretta alla composizione delle liste e all’indicazione del sindaco.

Un test politico importante per la Sardegna dopo le regionali del 2024

Sul piano politico generale, il test più atteso resta quello di Quartu Sant’Elena, ma l’intera tornata amministrativa rappresenta un momento di verifica importante per la politica regionale. Dopo le regionali del 2024, queste comunali sono osservate come un passaggio utile per misurare la capacità delle coalizioni di consolidare o rilanciare la propria presenza nei territori.

Il campo largo punta al bis a Quartu per mantenere la guida del Comune, mentre il centrodestra cerca un’affermazione che avrebbe un peso simbolico e politico notevole. Intorno a questa sfida si muove anche una lettura più ampia del voto, che riguarda i rapporti di forza nell’Isola e la capacità dei partiti di tenere insieme consenso locale e strategia regionale.

Anche nei centri meno grandi, però, il voto avrà un impatto concreto sulla vita amministrativa delle comunità, sull’avvio o sulla continuità dei progetti locali e sulla stabilità degli enti.

Elezioni amministrative Sardegna 2026, una tornata che unisce politica e territorio

Le elezioni amministrative in Sardegna del 2026 si annunciano dunque come una tornata ampia e articolata, capace di unire la dimensione del confronto politico a quella delle esigenze concrete dei territori. Poco più di 400mila elettori saranno chiamati a scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali in 148 Comuni, con orari di voto fissati per domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Il voto coinvolge realtà molto diverse tra loro, dai grandi centri dove può esserci il ballottaggio ai piccoli comuni dove il vero avversario è l’astensionismo. In mezzo ci sono le grandi sfide politiche, a cominciare da Quartu Sant’Elena, e i casi delicati come quello di Bidonì, già destinato al commissario straordinario per assenza di candidature.

Per questo la consultazione sarda non è soltanto un appuntamento amministrativo. È una cartina di tornasole dello stato della partecipazione democratica nell’Isola, del peso delle coalizioni nei territori e della capacità dei Comuni di continuare a essere il primo presidio della rappresentanza e della vita pubblica.