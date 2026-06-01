Elezioni Comunali Messina, voto trasversale per Basile e De Luca: centrodestra e centrosinistra facciano un esame di coscienza

Il dato più rilevante uscito dalle urne è la portata della vittoria di Federico Basile e di Sud chiama Nord a Messina. Il sindaco conquista lo scranno al primo turno con il 58,41%, un risultato che assume un peso politico particolarmente forte perché non si limita a certificare una semplice riconferma, ma fotografa una distanza profonda tra il progetto politico guidato da Basile e Cateno De Luca e le coalizioni tradizionali. Il successo di Sud chiama Nord appare ancora più significativo se letto alla luce dei distacchi. Basile stacca il centrodestra di 31,49% e il centrosinistra di 46,21%. Numeri che rendono inevitabile una riflessione dentro entrambi gli schieramenti, perché un’affermazione così ampia difficilmente può essere spiegata solo con la forza del voto identitario del movimento del sindaco.

Alla luce del dato eclatante della vittoria di Federico Basile e Sud chiama Nord, sembra evidente che molti elettori del centrosinistra e del centrodestra abbiano scelto di votare per le liste riconducibili a Cateno De Luca. È proprio questo l’elemento politico che pesa di più nella lettura del voto: la capacità del movimento deluchiano di intercettare consensi ben oltre il proprio perimetro naturale.

Il voto trasversale verso le liste di Cateno De Luca

La vittoria di Federico Basile non parla soltanto alla maggioranza che lo ha sostenuto, ma anche agli avversari. Il risultato del 58,41% indica una forza elettorale capace di attraversare appartenenze politiche diverse e di attrarre voti da aree tradizionalmente collocate sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. In questo senso, il voto messinese impone una lettura più ampia rispetto alla semplice competizione tra candidati. Il successo di Basile e di Sud chiama Nord sembra indicare che una parte consistente dell’elettorato abbia scelto di premiare un progetto amministrativo e politico percepito come più riconoscibile, più radicato o più convincente rispetto alle alternative offerte dagli schieramenti tradizionali.

Il punto viene rafforzato anche da quanto attribuito ad Antonella Russo, candidata del centrosinistra, che ha ammesso: “molti nostri hanno tifato Basile”. Una frase che, nel contesto della sconfitta, diventa politicamente pesante ed indica una frattura interna al campo progressista e sulla difficoltà di tenere compatto il proprio elettorato di riferimento.

Centrodestra e centrosinistra davanti all’esame di coscienza

Il risultato elettorale apre una fase delicata per il centrodestra e per i progressisti. La portata del successo di Federico Basile rende urgente un esame di coscienza chiaro da parte della coalizione di governo e del centrosinistra, entrambi chiamati a capire perché una parte dei propri elettori abbia deciso di guardare altrove.

Il centrodestra, pur essendo storicamente una forza rilevante nel panorama politico siciliano e nazionale, a Messina subisce un distacco di 31,49 punti percentuali. Una distanza che non può essere ridotta a un incidente locale, soprattutto perché si inserisce in una tendenza già consolidata nel capoluogo dello Stretto. Il centrosinistra, dal canto suo, deve confrontarsi con un divario ancora più ampio: 46,21 punti percentuali rispetto a Basile. Un dato che rende evidente la difficoltà di costruire una proposta competitiva e capace di parlare alla città. La riflessione interna, in questo caso, non può limitarsi al risultato delle urne, ma deve toccare anche la capacità organizzativa, la credibilità politica, il rapporto con i quartieri, con il mondo civico e con gli elettori che non si riconoscono più nelle appartenenze tradizionali.

La quarta bocciatura consecutiva del centrodestra

Il risultato assume un peso ancora maggiore per il centrodestra, perché rappresenta la quarta volta consecutiva in cui Messina volta le spalle a quest’area politica. Un dato che conferma una difficoltà strutturale nel rapporto tra il centrodestra e l’elettorato messinese. La bocciatura è particolarmente pesante per Forza Italia, che esce ridimensionata da una competizione dominata da Basile e da Sud chiama Nord. Anche la Lega raggiunge la soglia, ma lo fa con un risultato risicato. Per il centrodestra, dunque, il problema non è soltanto la sconfitta del candidato o della coalizione, ma la difficoltà di recuperare centralità in una città che da più tornate elettorali sceglie altri riferimenti politici. Il voto a Basile indica che una parte dell’elettorato moderato o tradizionalmente vicino al centrodestra ha preferito sostenere il progetto di Cateno De Luca.

Il Pd primo partito di opposizione

Nel quadro delle opposizioni, emerge un altro dato politico: il Pd risulta il primo partito di opposizione. È un elemento rilevante, soprattutto in una competizione segnata dal dominio di Sud chiama Nord e dal ridimensionamento degli altri schieramenti. La posizione del Partito Democratico come primo partito di opposizione può rappresentare un punto da cui ripartire, ma non cancella la distanza enorme dal risultato di Basile. Il divario di 46,21 punti percentuali rispetto al sindaco eletto impone comunque un’analisi profonda sulle ragioni della sconfitta, sulle difficoltà della coalizione progressista e sulla capacità del centrosinistra di parlare al proprio elettorato.

Il dato politico è doppio: da un lato il Pd mantiene un ruolo nell’opposizione, dall’altro il centrosinistra nel suo complesso appare lontanissimo dalla soglia di competitività necessaria per contendere la guida della città. Anche per questo, l’ammissione secondo cui “molti nostri hanno tifato Basile” diventa una chiave di lettura importante per capire cosa sia accaduto nel voto messinese.