Elezioni comunali Messina, Bonfiglio segue il conteggio delle preferenze: “ogni giorno può portare novità importanti”

A Messina prosegue l’attenzione sul lungo e complesso lavoro di conteggio delle preferenze, una fase decisiva per definire il quadro finale degli eletti e delle posizioni nelle liste. Tra i candidati che stanno seguendo da vicino le operazioni c’è Antonino Bonfiglio, candidato nelle liste di Federico Basile, che ha affidato a una dichiarazione pubblica il racconto di questi giorni di attesa.

Antonino Bonfiglio: “da 8 giorni seguo con attenzione il lungo e complesso conteggio delle preferenze”

Nel suo intervento, Antonino Bonfiglio descrive il clima che sta accompagnando questa fase post-elettorale, segnata da verifiche continue e da una forte attenzione ai dati delle preferenze. Il candidato nelle liste di Federico Basile a Messina dichiara: “da 8 giorni seguo con attenzione il lungo e complesso conteggio delle preferenze. Sono state giornate intense, vissute tra attesa, verifiche e continui aggiornamenti. Un’esperienza che mi sta facendo apprezzare ancora di più il valore di ogni singolo voto e della fiducia che tanti cittadini hanno deciso di accordarmi. Il lavoro di controllo e verifica non è ancora concluso e, proprio per questo, ogni giorno può portare novità importanti. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi e sulle evoluzioni di queste ultime fasi del conteggio. Grazie a tutti per il sostegno e la vicinanza che mi state dimostrando”.