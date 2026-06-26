Elezioni comunali Messina, al via il pagamento dei compensi ai componenti dei seggi elettorali

Il comune di Messina rende noto che sono in pagamento i mandati ai componenti delle sezioni elettorali (Presidenti, segretari e scrutatori) che hanno prestato la loro attività in occasione delle Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Il pagamento è previsto secondo due modalità a seconda di quanto indicato sui Modelli A sottoscritti dai Presidenti e dai segretari e scrutatori presso le sezioni:

Per cassa presso gli sportelli Unicredit (dietro presentazione di valido documento d’Identità e Codice Fiscale/Tessera Sanitaria) . Mediante bonifico sul conto corrente indicato se intestato alla persona che ha svolto l’attività (per coloro i quali hanno scelto la modalità di pagamento indicando l’IBAN)