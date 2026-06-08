Elezioni Comunali in Sicilia, Cateno De Luca: “Sud chiama Nord determinante”

Sud chiama Nord rivendica un ruolo determinante nel risultato del ballottaggio a Ispica, dove il neo sindaco Pierenzo Muraglie ha vinto con il 56% dei consensi. A sottolinearlo è Cateno De Luca, che interpreta l’esito del voto come una nuova conferma della centralità politica del movimento nelle elezioni amministrative in Sicilia. Dopo il risultato ottenuto al primo turno dal candidato del movimento, Paolo Monaca, la scelta di sostenere Muraglie al secondo turno viene presentata come un passaggio decisivo e responsabile nell’interesse della città.

De Luca: “ancora una volta Sud chiama Nord è determinante!”

Nel commentare il risultato, Cateno De Luca ha rivendicato il peso politico del movimento nel voto di Ispica e nel quadro complessivo delle amministrative: “ancora una volta Sud chiama Nord è determinante! A Ispica il neo sindaco Pierenzo Muraglie vince con il 56% dei consensi e il nostro contributo è stato decisivo. Dopo il 17,3% ottenuto al primo turno con il candidato di Sud chiama Nord Paolo Monaca, abbiamo fatto una scelta chiara e responsabile nell’interesse della città sostenendo Muraglie. Complimenti al neo sindaco di Ispica e buon lavoro alla nuova amministrazione. Si chiude così questo ciclo di elezioni amministrative che ci consegna un risultato straordinario: una media del 20% nei comuni al voto con il sistema proporzionale. Numeri che confermano la crescita costante di Sud chiama Nord e il ruolo centrale che il nostro movimento continua ad avere in Sicilia. Mercoledì presenteremo tutti i dati al Parlamento Siciliano! Un augurio di buon lavoro anche a tutti i sindaci eletti in questo turno di ballottaggio”.

Il ballottaggio di Ispica e il sostegno a Pierenzo Muraglie

A Ispica, la vittoria di Pierenzo Muraglie con il 56% viene letta da Sud chiama Nord come il risultato di una convergenza politica decisiva. Il movimento, dopo aver ottenuto il 17,3% al primo turno con Paolo Monaca, ha scelto di sostenere Muraglie nella sfida finale.

Secondo la ricostruzione politica affidata alle parole di De Luca, la decisione è stata una “scelta chiara e responsabile” compiuta nell’interesse della città. Il dato del primo turno ha consegnato a Sud chiama Nord un peso rilevante nello scenario locale, trasformando il movimento in un interlocutore determinante per l’esito del ballottaggio. La vittoria di Muraglie, dunque, assume anche il significato di una prova di forza per il movimento di De Luca, capace di incidere non solo con i propri candidati, ma anche nella fase degli accordi e dei sostegni tra primo e secondo turno.

Il ruolo di Paolo Monaca al primo turno

Nel percorso che ha portato al ballottaggio, un passaggio centrale è stato il risultato ottenuto da Paolo Monaca, candidato di Sud chiama Nord al primo turno. Il suo 17,3% ha rappresentato un bacino di consenso importante, capace di pesare sulla fase successiva della competizione. Quel risultato ha consentito al movimento di presentarsi come forza rilevante nel confronto politico cittadino. La scelta di orientare il sostegno verso Pierenzo Muraglie ha quindi avuto un valore strategico, perché ha permesso a Sud chiama Nord di giocare un ruolo nella costruzione della maggioranza politica uscita dalle urne. In un ballottaggio, infatti, il consenso raccolto dalle forze rimaste fuori dalla sfida finale può diventare decisivo. Ed è proprio questo l’aspetto che Cateno De Luca evidenzia nel suo commento, rivendicando il contributo del movimento alla vittoria del nuovo sindaco.

Sud chiama Nord e il bilancio delle elezioni amministrative

Il caso di Ispica si inserisce in un bilancio più ampio che De Luca definisce “straordinario”. Secondo quanto dichiarato, questo ciclo di elezioni amministrative consegna a Sud chiama Nord una media del 20% nei comuni al voto con il sistema proporzionale. Si tratta, nelle parole del leader del movimento, di numeri che confermano la crescita costante di Sud chiama Nord e il ruolo centrale che la formazione continua ad avere in Sicilia. La rivendicazione non riguarda quindi soltanto il singolo comune, ma l’intera tornata elettorale. Il dato medio del 20% viene presentato come un indicatore della capacità del movimento di radicarsi nei territori, di intercettare consenso e di incidere negli equilibri locali. In questo senso, il risultato di Ispica diventa uno dei tasselli di una strategia regionale più ampia.

I dati saranno presentati al Parlamento Siciliano

Un altro passaggio rilevante riguarda l’annuncio della presentazione dei dati. Cateno De Luca ha infatti anticipato che mercoledì saranno illustrati tutti i risultati al Parlamento Siciliano. L’appuntamento servirà a fare il punto sul rendimento elettorale di Sud chiama Nord nei comuni coinvolti nella tornata amministrativa e a tradurre il dato politico in una valutazione complessiva della crescita del movimento nell’isola. La scelta di portare i numeri al Parlamento Siciliano conferma la volontà di attribuire al risultato locale un significato regionale. Per De Luca, l’esito delle urne non rappresenta soltanto una somma di successi territoriali, ma un segnale politico destinato a pesare nel dibattito siciliano.

Gli auguri ai sindaci eletti al ballottaggio

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha rivolto gli auguri non solo a Pierenzo Muraglie, ma anche agli altri sindaci eletti nel turno di ballottaggio. Un passaggio che chiude il ciclo delle amministrative con un messaggio istituzionale rivolto alle nuove amministrazioni. Il leader di Sud chiama Nord ha espresso complimenti al neo sindaco di Ispica e auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione, sottolineando così il passaggio dalla competizione elettorale alla fase del governo cittadino. La vittoria di Muraglie a Ispica, sostenuta anche dal contributo del movimento, apre ora una nuova stagione amministrativa per la città. Allo stesso tempo, per Sud chiama Nord, il risultato diventa un argomento politico da spendere nel quadro regionale.