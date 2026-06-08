Elezioni comunali in Sardegna: al via lo spoglio nei 148 Comuni al voto, tutti i sindaci eletti

Urne chiuse in Sardegna ed al via lo spoglio per le elezioni comunali che ha coinvolto una parte molto ampia del territorio isolano. Poco più di 400mila sardi sono stati chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali in 148 Comuni dell’Isola, su un totale di 377. Si tratta di un passaggio elettorale importante sia sul piano amministrativo sia su quello politico, perché il voto riguarda realtà molto diverse tra loro, dai centri maggiori ai piccoli comuni delle aree interne. I Comuni principali sono Quartu Sant’Elena, terza città dell’Isola per numero di abitanti dopo Cagliari e Sassari, Sestu, nella Città Metropolitana di Cagliari, e Porto Torres, tutti con più di 15mila abitanti. A questi si aggiungono due capoluoghi di provincia: Tempio Pausania, in Gallura, e Sanluri, nel Medio Campidano.
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56 sindaci già eletti
L’elenco dei Comuni in cui è stata presentata una sola lista e i sindaci eletti.
Cagliari
Mandas – Oppus Umberto eletto
Orroli – Boi Alessandro eletto
Serdiana – Puddu Alessia eletta
Villa San Pietro – Madeddu Marina eletta
Gallura
Berchidda – Nieddu Andrea eletto
Bortigiadas – Deiana Emiliano eletto
Luogosanto – Pirredda Agostino eletto
Oschiri – Carta Roberto eletto
Sant’Antonio di Gallura – Duilio Vito Carlo eletto
Medio Campidano
Barumini – Lilliu Emanuele eletto
Pabillonis – Tuveri Marco eletto
Segariu – Fenu Andrea eletto
Siddi – Pisanu Marco eletto
Villanovafranca – Castangia Matteo eletto
Nuoro
Atzara – Corona Alessandro eletto
Austis – Usai Umberto eletto
Bortigali – Tomassetti Patrizia eletta
Gavoi – Sedda Claudia eletta
Lei – Cadau Luigi eletto
Olzai – Loddo Angelo eletto
Osidda – Doneddu Antonio Serafino eletto
Ottana – Saba Franco eletto
Seulo – Murgia Enrico Salvatore eletto
Tiana – Vacca Melissa eletta
Ogliastra
Arzana – Stochino Angelo Ivano eletto
Elini – Pili Vitale eletto
Ilbono – Murru Giampietro eletto
Ussassai – Usai Francesco eletto
Oristanio
Allai – Pischedda Placido Angelino eletto
Baressa – Cau Mario eletto
Busachi – Cordella Lino eletto
Flussio – Zucca Giovanni Antonio eletto
Fordongianus – Pischedda Serafino eletto
Ghilarza – Usai Eugenia eletta
Gonnosnò – Peis Ignazio eletto
Gonnostramatza – Piras Federica eletta
Montresta – Salis Salvatore eletto
Nurachi – Ponti Renzo eletto
Palmas Arborea – Pinna Andrea eletto
Pau – Valente Alessia eletta
Paulilatino – Gallus Domenico eletto
San Nicolò d’Arcidano – Fanari Davide eletto
Santu Lussurgiu – Cadau Antonello eletto
Sennariolo – Ledda Gianbattista eletto
Siapiccia – Deidda Raimondo eletto
Ula Tirso – Piras Antonio Francesco eletto
Villa Sant’Antonio – Cuccu Antonio Quirino eletto
Zeddiani – Pinna Claudio eletto
Sassari
Bonnanaro – Carta Giovanni Antonio eletto
Bottidda – Nieddu Ivo eletto
Bultei – Arca Daniele eletto
Cossoine – Sassu Sabrina eletta
Ittireddu – Campus Franco eletto
Ittiri – Cuccu Baingio eletto
Laerru – Manca Massimiliano Leonardo eletto
Mara – Manai Vittorio eletto
Nule – Mellino Antonio Giuseppe eletto
Perfugas – Filiziu Giovanni eletto
Romana – Piredda Fabio eletto
Tergu – Ruzzu Luca eletto
Sulcis
Musei – Sais Sasha eletto
Tratalias – Pes Emanuele eletto