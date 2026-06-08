Elezioni comunali in Sardegna: al via lo spoglio nei 148 Comuni al voto, tutti i sindaci eletti

Urne chiuse in Sardegna ed al via lo spoglio per le elezioni comunali che ha coinvolto una parte molto ampia del territorio isolano. Poco più di 400mila sardi sono stati chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali in 148 Comuni dell’Isola, su un totale di 377. Si tratta di un passaggio elettorale importante sia sul piano amministrativo sia su quello politico, perché il voto riguarda realtà molto diverse tra loro, dai centri maggiori ai piccoli comuni delle aree interne. I Comuni principali sono Quartu Sant’Elena, terza città dell’Isola per numero di abitanti dopo Cagliari e Sassari, Sestu, nella Città Metropolitana di Cagliari, e Porto Torres, tutti con più di 15mila abitanti. A questi si aggiungono due capoluoghi di provincia: Tempio Pausania, in Gallura, e Sanluri, nel Medio Campidano.

AGGIORNAMENTI 56 sindaci già eletti L’elenco dei Comuni in cui è stata presentata una sola lista e i sindaci eletti. Cagliari Mandas – Oppus Umberto eletto Orroli – Boi Alessandro eletto Serdiana – Puddu Alessia eletta Villa San Pietro – Madeddu Marina eletta Gallura Berchidda – Nieddu Andrea eletto Bortigiadas – Deiana Emiliano eletto Luogosanto – Pirredda Agostino eletto Oschiri – Carta Roberto eletto Sant’Antonio di Gallura – Duilio Vito Carlo eletto Medio Campidano Barumini – Lilliu Emanuele eletto Pabillonis – Tuveri Marco eletto Segariu – Fenu Andrea eletto Siddi – Pisanu Marco eletto Villanovafranca – Castangia Matteo eletto Nuoro Atzara – Corona Alessandro eletto Austis – Usai Umberto eletto Bortigali – Tomassetti Patrizia eletta Gavoi – Sedda Claudia eletta Lei – Cadau Luigi eletto Olzai – Loddo Angelo eletto Osidda – Doneddu Antonio Serafino eletto Ottana – Saba Franco eletto Seulo – Murgia Enrico Salvatore eletto Tiana – Vacca Melissa eletta Ogliastra Arzana – Stochino Angelo Ivano eletto Elini – Pili Vitale eletto Ilbono – Murru Giampietro eletto Ussassai – Usai Francesco eletto Oristanio Allai – Pischedda Placido Angelino eletto Baressa – Cau Mario eletto Busachi – Cordella Lino eletto Flussio – Zucca Giovanni Antonio eletto Fordongianus – Pischedda Serafino eletto Ghilarza – Usai Eugenia eletta Gonnosnò – Peis Ignazio eletto Gonnostramatza – Piras Federica eletta Montresta – Salis Salvatore eletto Nurachi – Ponti Renzo eletto Palmas Arborea – Pinna Andrea eletto Pau – Valente Alessia eletta Paulilatino – Gallus Domenico eletto San Nicolò d’Arcidano – Fanari Davide eletto Santu Lussurgiu – Cadau Antonello eletto Sennariolo – Ledda Gianbattista eletto Siapiccia – Deidda Raimondo eletto Ula Tirso – Piras Antonio Francesco eletto Villa Sant’Antonio – Cuccu Antonio Quirino eletto Zeddiani – Pinna Claudio eletto Sassari Bonnanaro – Carta Giovanni Antonio eletto Bottidda – Nieddu Ivo eletto Bultei – Arca Daniele eletto Cossoine – Sassu Sabrina eletta Ittireddu – Campus Franco eletto Ittiri – Cuccu Baingio eletto Laerru – Manca Massimiliano Leonardo eletto Mara – Manai Vittorio eletto Nule – Mellino Antonio Giuseppe eletto Perfugas – Filiziu Giovanni eletto Romana – Piredda Fabio eletto Tergu – Ruzzu Luca eletto Sulcis Musei – Sais Sasha eletto Tratalias – Pes Emanuele eletto