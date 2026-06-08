Elezioni comunali in Sardegna: al via lo spoglio nei 148 Comuni al voto, tutti i sindaci eletti

Urne chiuse in Sardegna, si è votato per eleggere sindaci e consigli comunali in 148 Comuni dell’Isola. Il banco di prova politico più rilevante è Quartu Sant’Elena, mentre in 60 piccoli centri pesa l’incognita dell’affluenza e il rischio commissariamento

Elezioni Comunali
Foto di Gianluigi Basilietti / Ansa

Urne chiuse in Sardegna ed al via lo spoglio per le elezioni comunali che ha coinvolto una parte molto ampia del territorio isolano. Poco più di 400mila sardi sono stati chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali in 148 Comuni dell’Isola, su un totale di 377. Si tratta di un passaggio elettorale importante sia sul piano amministrativo sia su quello politico, perché il voto riguarda realtà molto diverse tra loro, dai centri maggiori ai piccoli comuni delle aree interne. I Comuni principali sono Quartu Sant’Elena, terza città dell’Isola per numero di abitanti dopo Cagliari e Sassari, Sestu, nella Città Metropolitana di Cagliari, e Porto Torres, tutti con più di 15mila abitanti. A questi si aggiungono due capoluoghi di provincia: Tempio Pausania, in Gallura, e Sanluri, nel Medio Campidano.

AGGIORNAMENTI
  • 8 Giu 2026 | 14:57

    56 sindaci già eletti

    L’elenco dei Comuni in cui è stata presentata una sola lista e i sindaci eletti.

    Cagliari

    Mandas – Oppus Umberto eletto

    Orroli – Boi Alessandro eletto

    Serdiana – Puddu Alessia eletta

    Villa San Pietro – Madeddu Marina eletta

    Gallura

    Berchidda – Nieddu Andrea eletto

    Bortigiadas – Deiana Emiliano eletto

    Luogosanto – Pirredda Agostino eletto

    Oschiri – Carta Roberto eletto

    Sant’Antonio di Gallura – Duilio Vito Carlo eletto

    Medio Campidano

    Barumini – Lilliu Emanuele eletto

    Pabillonis – Tuveri Marco eletto

    Segariu – Fenu Andrea eletto

    Siddi – Pisanu Marco eletto

    Villanovafranca – Castangia Matteo eletto

    Nuoro

    Atzara – Corona Alessandro eletto

    Austis – Usai Umberto eletto

    Bortigali – Tomassetti Patrizia eletta

    Gavoi – Sedda Claudia eletta

    Lei – Cadau Luigi eletto

    Olzai – Loddo Angelo eletto

    Osidda – Doneddu Antonio Serafino eletto

    Ottana – Saba Franco eletto

    Seulo – Murgia Enrico Salvatore eletto

    Tiana – Vacca Melissa eletta

    Ogliastra

    Arzana – Stochino Angelo Ivano eletto

    Elini – Pili Vitale eletto

    Ilbono – Murru Giampietro eletto

    Ussassai – Usai Francesco eletto

    Oristanio

    Allai – Pischedda Placido Angelino eletto

    Baressa – Cau Mario eletto

    Busachi – Cordella Lino eletto

    Flussio – Zucca Giovanni Antonio eletto

    Fordongianus – Pischedda Serafino eletto

    Ghilarza – Usai Eugenia eletta

    Gonnosnò – Peis Ignazio eletto

    Gonnostramatza – Piras Federica eletta

    Montresta – Salis Salvatore eletto

    Nurachi – Ponti Renzo eletto

    Palmas Arborea – Pinna Andrea eletto

    Pau – Valente Alessia eletta

    Paulilatino – Gallus Domenico eletto

    San Nicolò d’Arcidano – Fanari Davide eletto

    Santu Lussurgiu – Cadau Antonello eletto

    Sennariolo – Ledda Gianbattista eletto

    Siapiccia – Deidda Raimondo eletto

    Ula Tirso – Piras Antonio Francesco eletto

    Villa Sant’Antonio – Cuccu Antonio Quirino eletto

    Zeddiani – Pinna Claudio eletto

    Sassari

    Bonnanaro – Carta Giovanni Antonio eletto

    Bottidda – Nieddu Ivo eletto

    Bultei – Arca Daniele eletto

    Cossoine – Sassu Sabrina eletta

    Ittireddu – Campus Franco eletto

    Ittiri – Cuccu Baingio eletto

    Laerru – Manca Massimiliano Leonardo eletto

    Mara – Manai Vittorio eletto

    Nule – Mellino Antonio Giuseppe eletto

    Perfugas – Filiziu Giovanni eletto

    Romana – Piredda Fabio eletto

    Tergu – Ruzzu Luca eletto

    Sulcis

    Musei – Sais Sasha eletto

    Tratalias – Pes Emanuele eletto

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