Elezioni comunali, il Campo Largo: “sconfiggere le destre ad Agrigento, Bronte ed Ispica”

“Tutti al voto per sconfiggere le destre. Dobbiamo raccogliere il segnale che proviene da chi, nel primo turno delle amministrative, ha già scelto la proposta del campo alternativo mandando tre candidati al ballottaggio, proposti da Controcorrente e sostenuti dalla coalizione del campo largo”. Così gli esponenti del campo largo, Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd Sicilia, Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del M5S e Ismaele La Vardera di Controcorrente, Fabrizio Micari di Italia Viva-Casa Riformista, Pierpaolo Montalto e Fabio Giambrone di AVS.

“I cittadini dopo aver visto amministrare il centrodestra, da Roma alla Sicilia, hanno le idee chiare. Ora occorre fare l’ultimo sforzo in vista dei ballottaggi e sostenere il cambiamento, dando la preferenza ai nostri candidati”, concludono.