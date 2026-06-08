Elezioni Comunali, grande attesa per i risultati dei ballottaggi ad Agrigento, Bronte ed Ispica

Urne chiuse ed al via lo spoglio per i ballottaggi in Sicilia con grande attesa per i risultati. Ad Agrigento a contendersi la poltrona di sindaco sono Michele Sodano, espressione del campo progressista, con il 39,10% delle preferenze, e Dino Alonge, appoggiato da Fi-Fdi-Udc e autonomisti, con il 34,7% al primo turno. A Bronte è sfida tra Giuseppe Castiglione e Giuseppe Gullotta. Ad Ispica, in provincia di Ragusa, si contendono la fascia da sindaco Pierenzo Muraglie e Serafino Arena. Al primo turno Muraglie, sostenuto dalle liste Libera e Forte e Pensiamo Ispica, guida con 2.947 voti, pari al 33,68%.

AGGIORNAMENTI Affluenza ai ballottaggi verso il 54%, quasi 8 punti in meno L’affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,16%. Al primo turno – allo stesso momento del conteggio – era al 62,37%. Dunque si va verso un calo di 8 punti percentuali.