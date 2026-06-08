Elezioni comunali, Cataldo Iozzi trionfa a Mandatoriccio: vittoria al fotofinish con 16 voti di scarto

Il ballottaggio a Mandatoriccio si è concluso con una delle vittorie più combattute della recente tornata elettorale. Dopo un primo turno concluso in parità perfetta, il candidato Cataldo Iozzi, sostenuto dalla lista “Uniti per Mandatoriccio”, ha vinto con il 50,44% dei voti, superando di soli 16 voti la sua avversaria, Teresa Maria Villella, candidata della lista “Nuova Alba”, ferma al 49,56%.

Una sfida al fotofinish

Il risultato del ballottaggio conferma quanto fosse equilibrata la competizione tra le due liste. La differenza minima tra i due candidati ha reso la tornata elettorale particolarmente intensa e ha tenuto alta l’attenzione della cittadinanza fino all’ultimo voto scrutinato. La vittoria di Cataldo Iozzi rappresenta quindi un vero e proprio trionfo al fotofinish, simbolo di una contesa elettorale combattuta fino all’ultimo seggio.

“Uniti per Mandatoriccio”: il progetto vincente

La lista “Uniti per Mandatoriccio” ha ottenuto il consenso necessario per guidare il comune grazie a una strategia elettorale che ha saputo intercettare le esigenze e le aspettative della comunità locale. Il margine di 16 voti evidenzia come la fiducia dei cittadini sia stata distribuita in maniera quasi equa, sottolineando l’importanza della partecipazione di ogni elettore.