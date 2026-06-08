Elettra Lamborghini ai Calanchi di Palizzi: scenari mozzafiato di Reggio Calabria protagonisti su Rai 2

Alcune foto recentemente pubblicate sui social mostrano Elettra Lamborghini ai Calanchi di Palizzi, suggestivo scenario naturale della Calabria. La presenza della conduttrice non è casuale: oggi, lunedì 8 giugno, si terrà la finale di The Unknown – Fino all’ultimo bivio su Rai 2 in prima serata alle 21.20. Il format, noto per le sue sfide tra concorrenti in scenari mozzafiato della Calabria, giunge alla conclusione della prima edizione. Lamborghini, insieme a Gianluca Fubelli (Scintilla), guiderà la puntata finale, che decreterà il vincitore tra i concorrenti rimasti.
La finale di stasera rappresenta il momento culminante dell’adventure-game, con prove fisiche e strategiche che determineranno chi conquisterà il titolo di vincitore della prima edizione di The Unknown – Fino all’ultimo bivio. Gli appassionati del programma potranno seguire la trasmissione in diretta e scoprire l’esito delle intense sfide ambientate in uno dei luoghi più suggestivi della Calabria.