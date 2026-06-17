Educazione finanziaria, Beppe Ghisolfi a Rombiolo e Tropea con “Primi passi verso l’economia”

L’educazione finanziaria arriva al centro di due appuntamenti pubblici aperti a tutti tra Rombiolo e Tropea. Sabato 20 giugno 2026, alle ore 18.45, nella piazza antistante la chiesa di San Michele di Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia, si terrà un incontro dedicato alla promozione dell’educazione finanziaria, con la partecipazione straordinaria di Beppe Ghisolfi, banchiere, scrittore e giornalista. L’appuntamento è promosso dall’Associazione Pro Loco Rombiolo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, e punta a rendere accessibili temi spesso percepiti come complessi, ma fondamentali nella vita quotidiana: dal risparmio all’accesso al credito, fino alla gestione del bilancio familiare.

Ghisolfi, da sempre attivo promotore di eventi dedicati alla diffusione dell’educazione finanziaria in Italia, soprattutto tra i più giovani, dialogherà con due ospiti: Lucio Ruffa, musicologo e insegnante di musica, pubblicista ed ex assessore alla cultura del Comune di Tropea, e Anna Reiter, storica giornalista Rai, attrice e regista. Il confronto sarà aperto a tutti i cittadini e a coloro che intendano avvicinarsi ai temi dell’economia e della finanza, presentati in modo semplice ma ben definito.

L’incontro è reso possibile grazie alla fattiva collaborazione del dottor Giuseppe Cordopatri dei Capece, sempre sensibile ai temi culturali proposti dalla locale Associazione Pro Loco. “L’obiettivo principale di questo incontro”, afferma in una nota la Presidente dell’Associazione Pro Loco, Alessia Gerace, “consiste nell’ampliare la nostra offerta culturale, affrontando temi legati all’importanza del risparmio, l’accesso al credito, la gestione del budget familiare, fornendo semplici ma validi fondamenti di educazione finanziaria. Si tratta di argomenti talvolta percepiti come troppo specifici, “di nicchia”, ma che in realtà ciascuno di noi deve fronteggiare nella vita quotidiana, dalla semplice spesa giornaliera alla stipula di un mutuo”.

Il libro dedicato ai ragazzi delle scuole medie

A Rombiolo, Beppe Ghisolfi presenterà il suo ottavo libro, “Primi passi verso l’economia”, edizioni ARAGNO, dedicato ai ragazzi delle scuole medie. Il volume rappresenta un’ulteriore tangibile conferma del suo impegno nella diffusione dell’educazione finanziaria sin dalla più giovane età. Classe 1949, il dottor Ghisolfi è presidente dell’Accademia di Educazione Finanziaria, consigliere del CNEL, consigliere dell’Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio WSBI e direttore responsabile di Banca Finanza. Ha ricoperto vari incarichi, tra cui quello di vicepresidente dell’ABI e vicepresidente dell’ACRI.

Dopo l’appuntamento di Rombiolo, la presentazione del libro si ripeterà a Tropea il giorno successivo, domenica 21 giugno, con inizio alle ore 18.00, presso l’auditorium della sala della Polizia Locale, in via F. Russo. L’appuntamento di Tropea è organizzato dall’associazione UNIRE, presieduta dalla giornalista Vittoria Saccà. I due eventi pubblici, aperti a tutti, costituiscono una concreta e importante opportunità per accostarsi alle leggi dell’economia e della finanza in modo scientifico ma lineare, semplice e accessibile.