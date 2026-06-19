Economia calabrese, Tucci rivendica il ruolo dei governi Conte: “Porto di Gioia Tauro salvato e rilanciato dal M5S”

“Il quadro positivo delineato dal dossier della Banca d’Italia sull’economia calabrese affonda le sue radici nel lavoro svolto negli anni precedenti, a livello nazionale, dai due governi Conte. I risultati record registrati nell’export e nella movimentazione dei container al porto di Gioia Tauro ne sono una chiara testimonianza”. Lo dichiara all’ANSA il deputato del Movimento cinque stelle Riccardo Tucci. “Vale la pena ricordare – prosegue – che nel 2019 lo scalo calabrese era sull’orlo del fallimento, con il concreto rischio di licenziamenti di massa e il conseguente azzeramento dell’intero indotto. Grazie all’intervento decisivo del governo di allora e del senatore Giuseppe Fabio Auddino il porto fu salvato e rilanciato. Oggi Gioia Tauro è il primo porto d’Italia e il secondo d’Europa per numero di container movimentati“.

“La crescita economica – evidenzia Tucci – continua a beneficiare degli effetti del Pnrr. Senza i 209 miliardi, ottenuti dall’Italia durante il governo Conte, il Paese si troverebbe in recessione e oggi racconteremmo una storia ben diversa. Per quanto riguarda il record di passeggeri transitati negli aeroporti calabresi è opportuno ricordare che questo risultato è favorito anche dagli incentivi messi in campo dalla Regione Calabria. Si tratta dunque di un dato che andrà valutato nel medio periodo, una volta esaurito l’effetto ‘dopante’ di tali misure”. “Solo a quel punto – conclude – sarà possibile capire se l’operazione avrà prodotto risultati strutturali e duraturi oppure si sarà trattato di un fuoco di paglia”.