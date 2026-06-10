Eccellenza reggina alla Camera dei Deputati premiata con il “Premio America Giovani” | NOME

C’è anche un pezzo di Calabria tra le eccellenze accademiche celebrate oggi a Roma, nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati. Federica Nava, brillante neo-dottoressa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ha ricevuto l’ambito Premio America Giovani per il talento universitario. Si tratta di un prestigioso riconoscimento nazionale promosso dalla ⁠Fondazione ITALIA-USA per valorizzare i migliori percorsi accademici del Paese.

Un percorso da 110 e lode. Il premio non è aperto ad autocandidature: i vincitori vengono selezionati su base rigorosamente meritocratica direttamente dalla banca dati delle università italiane, incrociando parametri severi come la media ponderata dei voti e la celerità nel completamento degli studi.

La Dott.ssa Federica Nava ha conquistato l’ambita pergamena di eccellenza coronando il suo percorso a ciclo unico in legge alla Mediterranea con la votazione massima di 110 e lode.

La cerimonia d’onore ufficiale, svoltasi in questa data dinnanzi ai vertici della Fondazione e a esponenti del panorama istituzionale, ha celebrato i 1.000 giovani talenti che rappresentano il futuro professionale, giuridico e d’impresa dell’Italia.

Borse di studio e sbocchi Internazionali oltre al valore simbolico della consegna a Montecitorio, il premio offre ai vincitori uno strumento concreto di alta formazione specialistica.

A Federica Nava è stata infatti assegnata una borsa di studio a copertura totale per frequentare il ⁠master online della Fondazione in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Un percorso d’élite accreditato a livello internazionale e appositamente strutturato per facilitare l’inserimento dei migliori profili nel mercato del lavoro globale, nelle grandi aziende e nelle istituzioni internazionali.

I ringraziamenti della premiata: a margine dell’emozionante premiazione a Roma, Federica Nava ha voluto esprimere la propria gratitudine per il traguardo raggiunto: “questo premio rappresenta la chiusura perfetta di un percorso intenso ed entusiasmante. Desidero ringraziare di cuore la mia famiglia per il supporto incondizionato che mi ha sempre offerto in questi anni di studio. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il corpo docente e al personale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che mi ha guidata e fornito gli strumenti culturali e professionali per raggiungere vette così importanti”.

Questo traguardo non rappresenta solo un importante successo personale per la giovane giurista, ma conferma anche l’elevato standard formativo espresso dall’ateneo reggino, capace di proiettare i propri studenti ai vertici delle classifiche di merito nazionali.