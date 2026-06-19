E’ morto Igor Protti, l’ex attaccante dell’Acr Messina aveva 58 anni

È morto Igor Protti, ex attaccante dell’Acr Messina per tre stagioni. L’ex calciatore si è spento all’età di 58 anni, dopo aver lottato da tempo contro una malattia. La notizia della sua scomparsa è arrivata attraverso un annuncio pubblicato sui social, con cui la famiglia ha comunicato il decesso e condiviso, secondo le sue volontà, un ultimo messaggio rivolto a familiari, tifosi e persone che gli sono state vicine. La morte di Igor Protti rappresenta una notizia che colpisce il mondo del calcio e tutti coloro che lo hanno seguito nel corso della sua carriera.

L’annuncio della famiglia sui social

A comunicare la scomparsa di Igor Protti è stata la famiglia, che ha affidato ai social un messaggio di dolore e commozione. L’annuncio conferma che l’ex attaccante è morto nella notte e che aveva espresso la volontà di condividere un ultimo saluto con chi gli ha voluto bene.

Nel messaggio si legge testualmente: “con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”. Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza“.

Protti capocannoniere in serie A con il Bari

Nato a Rimini nel 1967, Igor Protti mosse i primi passi nel Livorno prima di costruirsi una lunga carriera tra Serie B e Serie A. Dopo l’esplosione con il Messina, fu il Bari a consacrarlo definitivamente. Con la maglia biancorossa conquistò la promozione in Serie A e nel 1995-96 vinse la classifica cannonieri del massimo campionato con 24 reti.

Basile: “il calcio messinese perde uno dei suoi protagonisti più amati”

“La notizia della scomparsa di Igor Protti mi addolora profondamente. Con lui se ne va un grande calciatore italiano, una persona autentica, capace di lasciare un segno per la sua umanità oltre che per il suo talento. A Messina il suo nome resterà legato agli anni vissuti con la maglia giallorossa tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, quando, con i suoi gol contribuì a scrivere pagine importanti della storia del club. Un ricordo che custodisco ancora oggi con affetto e riconoscenza. A nome dell’Amministrazione comunale e della città di Messina esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”, lo afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

L’ACR Messina esprime profondo cordoglio per la morte di Igor Protti

L’ACR Messina esprime “profondo cordoglio per la scomparsa di Igor Protti, indimenticato protagonista della storia giallorossa. Arrivato a Messina nel 1989, Protti ha vestito la nostra maglia per tre stagioni, collezionando oltre cento presenze e realizzando 31 reti, lasciando un segno importante nel cuore dei tifosi e nella storia del club. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene, giungano le più sentite condoglianze da parte della società, dei tesserati e di tutta la comunità giallorossa. Ciao Igor. Riposa in pace”.