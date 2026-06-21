È di origini calabresi il nuovo leader della Linke tedesca: Luigi Pantisano guida la sinistra in Germania

Un passaggio politico significativo per la sinistra tedesca e per la comunità italo-tedesca: Luigi Pantisano, 46 anni, architetto e figlio di genitori calabresi, è stato eletto nuovo leader della Linke al congresso di Potsdam. Si tratta del primo politico con origine italiana a guidare un partito in Germania, un dato che segna un momento storico nella rappresentanza politica del Paese. L’elezione, arrivata con il 53% dei consensi, evidenzia tuttavia anche un equilibrio interno delicato, con un risultato definito da osservatori e delegati come risicato, tale da non trasformare pienamente il congresso in una celebrazione unitaria. Sullo sfondo, un discorso giudicato da alcuni analisti come poco incisivo, che ha contribuito a rendere il clima politico più cauto del previsto.

Luigi Pantisano e le origini calabresi: una storia di migrazione e identità politica

Il profilo del nuovo leader della Linke è fortemente legato alla sua storia familiare e alle radici italiane. Nato a Waiblingen, nel Baden-Württemberg, Pantisano è figlio di genitori calabresi emigrati in Germania come Gastarbeiter, i lavoratori immigrati che hanno contribuito alla crescita economica tedesca nel dopoguerra. Nel suo intervento al congresso, il neo-leader ha voluto sottolineare proprio questa origine sociale e familiare, collegandola alla sua visione politica: “Io sono un socialista”. Su un palco del Brandeburgo, il socialista è Luigi Pantisano, 46 anni, figlio di genitori calabresi, e da oggi il primo italo-tedesco a diventare leader di un partito in Germania.

Il discorso di Potsdam e la sfida alla politica tedesca

Durante il congresso tenutosi nel Brandeburgo, Pantisano ha rivolto dure critiche alle principali forze politiche tedesche, in particolare alla CDU guidata da Friedrich Merz e al Partito Socialdemocratico (SPD). Il suo intervento si è concentrato sulla necessità di riconquistare il consenso delle classi lavoratrici, sempre più distanti dalla sinistra tradizionale. Nel suo discorso ha affermato: “Sono figlio di ‘Gastarbeiter’ (lavoratori immigrati, ndr) di famiglia italiana. I miei genitori hanno lavorato duramente per permettere a me e ai miei fratelli un futuro migliore. Ho imparato da loro a combattere”.