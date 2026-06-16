Due incidenti sull’A18 Messina-Catania, tre feriti e traffico in tilt

Mattinata difficile lungo l’A18 Messina-Catania, dove poco prima delle 8 si sono verificati due incidenti ravvicinati sulla carreggiata in direzione Messina. Gli episodi hanno interessato il tratto compreso tra Alì Terme e Itala, causando feriti, disagi alla circolazione e forti rallentamenti per gli automobilisti diretti verso il capoluogo peloritano. Per ciò che concerne la dinamica del primo incidente, avvenuto all’interno della galleria Noritteddu, dove un tamponamento tra due autoveicoli sarebbe stato provocato probabilmente dalla presenza di calcestruzzo sull’asfalto. La situazione ha innescato una sequenza di criticità che ha richiesto l’intervento dei soccorsi, della Polizia stradale e del personale del Cas.

Furgone ribaltato all’uscita dalla galleria

Poco più avanti rispetto al luogo del tamponamento, all’uscita dalla galleria, si è verificato un secondo incidente. Un furgone frigorifero si è ribaltato, rimanendo girato sul lato destro in corrispondenza della corsia di marcia.

Il ribaltamento del mezzo ha aggravato ulteriormente la situazione lungo l’A18 Messina-Catania, già compromessa dal precedente tamponamento nella galleria Noritteddu. La posizione del furgone, fermo sulla carreggiata, ha reso necessario l’intervento delle squadre presenti sul posto per gestire la sicurezza dell’area e consentire le operazioni di soccorso.

La sequenza dei due incidenti, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, ha creato un quadro particolarmente complesso per la circolazione in direzione Messina, con rallentamenti che si sono rapidamente estesi lungo il tratto autostradale interessato.

Almeno tre feriti trasferiti al Policlinico

Il bilancio del doppio incidente è di almeno tre feriti. Si tratta dell’autista del camion e di due passeggeri delle vetture coinvolte nel tamponamento avvenuto nella galleria Noritteddu.

I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti al Policlinico con traumi cervicali e da cintura di sicurezza. Le loro condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi.

Sul posto è intervenuta anche un’altra ambulanza, a conferma della complessità dell’emergenza e della necessità di assistere le persone coinvolte nei due sinistri. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sia all’interno della galleria sia nel tratto immediatamente successivo, dove il furgone frigorifero è rimasto ribaltato sulla corsia di marcia.

Polizia stradale e Cas sul posto per i rilievi e la gestione del traffico

Sul luogo degli incidenti sono arrivate le pattuglie della Polizia stradale, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica, insieme al personale del Cas, intervenuto per la gestione della viabilità e della sicurezza lungo il tratto autostradale. L’attenzione degli operatori si è concentrata in particolare sulla presenza del calcestruzzo sull’asfalto, indicata come probabile causa della perdita di controllo dei mezzi coinvolti nel primo incidente. La verifica delle condizioni della carreggiata sarà un passaggio centrale per chiarire l’esatta dinamica del tamponamento e per mettere in sicurezza il tratto interessato.

La gestione dell’emergenza ha richiesto particolare cautela, anche per la collocazione degli incidenti: il primo all’interno di una galleria, il secondo subito dopo l’uscita, con un mezzo ribaltato in corrispondenza della corsia di marcia.

Forti rallentamenti verso Messina e due chilometri di coda

Le conseguenze sulla circolazione sono state immediate. In direzione Messina si sono registrati forti rallentamenti al traffico, con almeno due chilometri di coda lungo l’A18 Messina-Catania. Il tratto tra Alì Terme e Itala è stato quindi interessato da pesanti disagi per gli automobilisti, costretti a procedere lentamente a causa della presenza dei mezzi incidentati, dei soccorsi e delle pattuglie impegnate nelle operazioni. La combinazione tra il tamponamento nella galleria Noritteddu, il ribaltamento del furgone frigorifero e la probabile presenza di materiale sulla carreggiata ha trasformato la mattinata in un momento critico per la viabilità autostradale in direzione del capoluogo peloritano.