Dua Lipa e Callum Turner, nozze da favola in Sicilia dopo il sì a Londra

Dopo il matrimonio con rito civile a Londra, come riportato dal The Sun, Dua Lipa e Callum Turner festeggeranno le loro nozze in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, blindate con tanto di patti di riservatezza per chi sarà impegnato nell’organizzazione e nelle cerimonie. Alle maestranze contattate non sono stati forniti dettagli definitivi sugli appuntamenti per evitare fughe di notizie. Secondo quanto si è appreso, sarebbero circa 300 gli invitati, tra loro nomi del mondo della musica e dello spettacolo internazionale come le cantanti Charli XCX e Tove Lo e, forse, anche Elton John, che nel 2021 ha collaborato con Dua Lipa nel brano Cold Heart.

Tra le poche indiscrezioni filtrate, uno degli abiti che Dua Lipa dovrebbe indossare durante gli eventi in Sicilia sarebbe stato confezionato da un atelier palermitano. Per il banchetto, inoltre, sarebbe previsto il coinvolgimento di uno chef romano, due stelle Michelin, chiamato a curare parte dell’offerta gastronomica. Il primo appuntamento è previsto il 5 giugno a Palermo e dovrebbe coinvolgere la Galleria d’arte moderna e piazza dei Vespri. Successivamente gli ospiti si sposteranno a Bagheria, dove una parte delle celebrazioni è prevista a Villa Valguarnera. A confermare indirettamente i preparativi sono anche le ordinanze emanate dai Comuni di Palermo e Bagheria, che prevedono limitazioni alla circolazione e alla sosta per consentire le attività organizzative e di sicurezza legate alle iniziative previste.