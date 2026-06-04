Dua Lipa e Callum Turner blindati a Palermo, paparazzi all’assalto per il matrimonio dell’anno

E’ caccia alla coppia del matrimonio dell’anno a Palermo, Dua Lipa e Callum Turner, coi paparazzi, provenienti da diverse parti del mondo, piazzati anche in mare per fotografare i due che alloggiano nel 5 stelle superiore Villa Igiea sulla costa Est del capoluogo. Stamane gli sposini sono stati avvistati sorridenti ai tavoli della terrazza di Villa Igiea, inaccessibile ai curiosi e ai non addetti ai lavori, a fare colazione circondati da alcuni amici. Nell’hotel la coppia alloggia in una suite di 105 metri quadrati, con lettone superior king, grande terrazza con vista mare, opere d’arte, da seimila euro a notte, extra a parte.

Dua Lipa stamane indossava cappellino al contrario, camicia azzurra a maniche lunghe e un pareo alla vita. Nel porto di Palermo è arrivato lo yatch di 90 metri “Nero” battente bandiera delle Marshall (il noleggio per una settimana è di oltre 490.000 euro) che forse – il segreto avvolge tutta la festa siciliana delle nozze della coppia – servirà per ospitare o trasportare gli ospiti che parteciperanno domani e dopodomani tra Palermo e Bagheria ai festeggiamenti. I tabloid inglesi hanno mandato loro inviati a Palermo che, in mancanza di certezze, scrivono tutte le indiscrezioni che si rincorrono tra i vicoli del centro storico come la performance di sir Elton John e la presenza della cantante britannica Charli xcx.

Vietato fotografare le mura esterne di Villa Igiea: ci sono Dua Lipa e Callum Turner. Sono duri gli uomini della sicurezza che proteggono la coppia di sposini a Palermo con chi dall’esterno dell’hotel 5 stelle di lusso vuole scattare una fotografia. “Signore che fa? E’ vietato fare foto – dice un palestrato membro della sicurezza – Non importa che sia un giornalista, oggi è una giornata particolare“.