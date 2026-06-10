Dua Lipa a Tropea, Macrì: “la nostra autenticità attrae visitatori internazionali e alto-spendenti”

“Ma quanto attrae e quanto ripaga l’esperienza identitaria e distintiva nel borgo di Tropea! E quanto vale, se addirittura, la scelta della nostra città, diventa la cornice speciale e naturale al tempo stesso di momenti iconici ed unici, come un matrimonio o un viaggio di nozze. Andrebbe sicuramente chiesto alle star internazionali che continuano ad optare per la nostra destinazione, per concedersi non certo quello che probabilmente troverebbero ovunque nel mondo allo stesso modo, ma con ogni evidenza quella autenticità e quella qualità nell’accoglienza e nella permanenza, quell’atmosfera di relax naturale, ma anche ordinato e non minacciato da altre visioni del viaggiare e del visitare i territori, che Tropea in questi anni è riuscita a far diventare, grazie alle strategie che abbiamo messo dichiaratamente in campo, il suo vero attrattore competitivo. Ed è esattamente questo scrigno di marketing territoriale a costo zero che noi vogliamo continuare tutelare, valorizzare e disseminare come la nostra più inimitabile carta d’identità, per target di visitatori sempre più selezionati e se possibile alto-spendenti”.

Commenta così, il Sindaco Giovanni Macrì, la presenza della popstar internazionale Dua Lipa la scorsa notte a cena nei vicoli di Tropea.

“Il superyacht di 72 metri del miliardario Edwards

Dopo l’avvistamento nello specchio d’acqua all’ombra del Santuario di Santa Maria dell’Isola, di Utopia, il superyacht di 71,6 metri sul quale viaggiava il miliardario canadese Norman Murray Edwards, Tropea torna quindi ad essere meta privilegiata di ospiti internazionali. Questa volta, a preferire suggestioni, scorci ed esperienze del gusto della destinazione calabrese è stata la popstar internazionale Dua Lipa”.

“Tropea attrattiva per target visitatori alto-spendenti

Anche la presenza della cantante e modella londinese – sottolinea il Primo Cittadino – contribuisce a rafforzare la reputazione di Tropea come destinazione turistica di qualità sempre più attrattiva per un target di visitatori ricercati che è sempre più normale incontrare, come nel caso degli ospiti giapponesi o statunitensi, tra vicoli, affacci e piazze della nostra cittadina”.

“La famosa cantante ha cenato nei vicoli del borgo

La cantante e modella londinese che nei giorni scorsi ha festeggiato le nozze con il britannico Callum Turner nella siciliana Palermo, si è concessa una breve parentesi di relax nella cittadina, soggiornando a Villa Paola, boutique hotel di lusso nato dal restauro di un convento cinquecentesco un tempo abitato dai frati minimi; e cenando al ristorante Il Convivio, esperienza di ristorazione di qualità nota per la cucina calabrese contemporanea e per la sua atmosfera riservata”.