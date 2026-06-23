Drammatico incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: muore donna di 40 anni

Un nuovo grave incidente stradale ha funestato le strade della provincia di Cosenza. Nella notte, lungo l’A2 del Mediterraneo, si è verificato uno schianto mortale nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo, nel territorio cosentino. Nell’impatto ha perso la vita una donna di 40 anni, originaria di Milano. La tragedia arriva a poche ore da un altro drammatico episodio avvenuto a Bisignano, dove un ragazzo di 17 anni è morto in seguito a un incidente. Due eventi ravvicinati che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza lungo le principali arterie stradali del Cosentino.

Soccorsi immediati e intervento delle forze dell’ordine

Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente mortale sull’A2 sono intervenuti i soccorritori insieme agli agenti della Polizia Stradale, ai Vigili del Fuoco e al personale dell’Anas. Le operazioni si sono concentrate prima sull’assistenza alle persone coinvolte e poi sulla messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dallo schianto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per rendere sicuri i veicoli e l’area dell’impatto, mentre la Polizia Stradale ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, la dinamica del sinistro è ancora in fase di verifica.

Rilievi in corso per chiarire la dinamica

Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi sul posto per raccogliere elementi utili a stabilire le cause dell’incidente a Montalto Uffugo. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire se alla base dello schianto vi siano state condizioni della strada, una manovra improvvisa, la velocità, un guasto o altri fattori. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore, anche attraverso l’esame dei mezzi coinvolti e delle eventuali testimonianze disponibili. La vittima, una donna di 40 anni residente o comunque originaria del capoluogo lombardo, non avrebbe avuto scampo dopo il violento impatto.

Disagi alla circolazione lungo il tratto autostradale

Le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei veicoli hanno causato rallentamenti lungo l’autostrada A2 in corrispondenza dello svincolo di Montalto Uffugo. Il traffico ha subito disagi durante le fasi più delicate dell’intervento, con il personale Anas impegnato nella gestione della viabilità. La circolazione è stata gradualmente ripristinata dopo la conclusione delle attività di messa in sicurezza. Resta il dolore per l’ennesima vittima sulle strade calabresi, in una notte segnata da due tragedie nel giro di poche ore nel Cosentino.