Drammatico incidente sulla SS106: scontro tra auto e camion, morto un 26enne

Incidente nella notte sulla SS 106 a Pietrapaola: un giovane di 26 anni di Mirto Crosia ha perso la vita dopo il violento impatto con un camion. Feriti gravemente altri tre giovani. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica

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Un giovane di 26 anni, di Mirto Crosia, ha perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale sulla Strada statale 106 Jonica nel Comune di Pietrapaola, nel Cosentino. Feriti gravemente almeno altri due giovani che viaggiavano con la vittima e l’autista del camion. Il 26enne era alla guida di una Fiat Multipla quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato con un camion. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano e i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

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