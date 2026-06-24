Drammatico incidente a Roma, muore un maresciallo di Messina dell’Aeronautica Militarre

Un pauroso incidente stradale, avvenuto a Roma, è costato la vita a Domenico Micali, 42enne, originario di Messina e maresciallo dell’Aeronautica Militare in servizio all’aeroporto di Pratica di Mare. L’uomo ha perso la vita mentre si stava recando al lavoro, in una mattina segnata da uno scontro violento che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il messinese non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato in via Tor Pagnotta, nella zona della Cecchignola a Roma.

Inutili i soccorsi: per il maresciallo non c’è stato nulla da fare

Dopo l’incidente è intervenuta un’ambulanza, ma le condizioni di Domenico Micali sono apparse subito disperate. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dello scontro, ma per il maresciallo dell’Aeronautica Militare purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’altro mezzo è invece rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

A esprimere cordoglio alla famiglia del messinese e all’Aeronautica Militare è stato il Ministro Crosetto

A esprimere vicinanza alla famiglia del messinese e all’Aeronautica Militare è stato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha affidato a un messaggio il proprio dolore per la morte del militare. “Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Maresciallo di 2^ classe Domenico Micali, Aeronautica Militare, deceduto ieri a seguito di un tragico incidente stradale accaduto a Roma, mentre si recava al lavoro. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e a tutti i colleghi dell’Arma Azzurra”, afferma Crosetto.