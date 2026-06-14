Dramma in Sicilia: bimba di 7 anni muore in mare colta da un malore improvviso

Una bimba di 7 anni, originaria di Ravanusa, in provincia di Agrigento, è morta dopo aver accusato un malore al mare mentre si trovava in località Marianello, a Licata. La notizia più drammatica riguarda la rapidità con cui una giornata al mare si è trasformata in tragedia. La piccola si trovava nella zona balneare licatese quando ha accusato un improvviso malore che ha reso necessario l’intervento urgente dei soccorsi. Nonostante l’attivazione dell’elisoccorso del 118, per la bambina non c’è stato nulla da fare. La piccola è morta mentre era in fase di trasferimento verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il malore in località Marianello

Il dramma si è consumato in località Marianello, una zona di mare del territorio di Licata. La bambina, di appena 7 anni, si trovava sulla costa quando ha accusato il malore. Al momento, le informazioni disponibili riferiscono soltanto che la piccola si è sentita male mentre era al mare. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause del malore né sulla dinamica precisa dei momenti che hanno preceduto l’arrivo dei soccorsi. La località Marianello è stata dunque teatro di un’emergenza improvvisa, che ha richiesto l’intervento del personale sanitario e l’attivazione del trasporto d’urgenza.

L’intervento dell’elisoccorso del 118

Dopo il malore, è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso del 118, segno della gravità delle condizioni della bambina e della necessità di un trasferimento rapido in ospedale. La piccola è stata presa in carico dai soccorritori ed era in fase di trasferimento verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, struttura individuata per l’assistenza sanitaria urgente. Nonostante l’intervento dei sanitari e il trasporto in elicottero, la situazione è precipitata. La bambina è morta durante il trasferimento, prima di poter arrivare in ospedale.

La vittima era originaria di Ravanusa

La bambina morta dopo il malore al mare a Licata era originaria di Ravanusa, comune della provincia di Agrigento. La tragedia colpisce due comunità: quella di Ravanusa, da cui proveniva la piccola, e quella di Licata, dove si è verificato il malore in località Marianello. La morte di una bambina di soli 7 anni rende la vicenda particolarmente dolorosa. Una giornata che avrebbe dovuto essere di svago e serenità si è conclusa con un lutto improvviso.

Il trasferimento verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta

La destinazione del trasferimento sanitario era l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La bambina era stata affidata all’elisoccorso del 118, ma è deceduta mentre era ancora in fase di trasporto. Il dato più doloroso resta proprio questo: nonostante la mobilitazione dei soccorsi e il tentativo di raggiungere rapidamente una struttura ospedaliera attrezzata, la piccola non è sopravvissuta. La causa del malore non è indicata nelle informazioni disponibili. Eventuali ulteriori accertamenti potranno chiarire cosa abbia provocato il peggioramento improvviso delle sue condizioni.

Una comunità sotto choc per la morte della bambina

La morte della bimba di 7 anni originaria di Ravanusa ha provocato profondo sgomento. Il decesso è avvenuto dopo un malore accusato al mare, in un contesto che rende ancora più straziante la vicenda. Il caso richiama l’attenzione sulla rapidità con cui alcune emergenze sanitarie possono evolvere, soprattutto quando coinvolgono bambini. In questo episodio, l’intervento dell’elisoccorso del 118 non è bastato a salvare la vita della piccola. Resta il dolore per una tragedia improvvisa: una bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa, è morta dopo essersi sentita male al mare a Licata, durante il trasferimento d’urgenza verso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.