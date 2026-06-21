Dramma in Sicilia: auto travolge gruppo di ciclisti, un morto

Grave incidente stradale alle porte di Palermo, nella zona di Pioppo: un’auto avrebbe superato tre veicoli nonostante la linea continua prima di investire un gruppo di ciclisti. Una donna è deceduta, un altro ciclista è rimasto ferito. Accertamenti in corso da parte della Procura di Palermo.

Dinamica dell’incidente stradale a Pioppo

Un grave incidente stradale ha sconvolto la circolazione nella zona di Pioppo, alle porte di Palermo, dove un’autovettura ha invaso la corsia opposta mentre era impegnata in una manovra di sorpasso azzardata. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe superato tre mezzi nonostante la presenza della linea continua, finendo per travolgere un gruppo di ciclisti che stava transitando regolarmente lungo la carreggiata. L’impatto è stato violento e ha coinvolto più persone, lasciando sul terreno conseguenze drammatiche. L’episodio ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Una vittima e un ferito: il bilancio del dramma

Il bilancio dell’incidente è purtroppo grave. Una ciclista ha perso la vita a seguito dell’investimento, mentre un altro ciclista è rimasto ferito. Le condizioni del ferito sono state oggetto di immediata assistenza sanitaria sul posto prima del trasferimento per le cure necessarie. Il gruppo di ciclisti coinvolto si trovava lungo la strada quando è stato improvvisamente travolto dall’auto che, secondo le prime informazioni, avrebbe effettuato una manovra vietata superando la linea continua e invadendo la corsia opposta. L’episodio ha trasformato una normale uscita su strada in una tragedia.

Le testimonianze dei superstiti e le indagini in corso

Due superstiti del gruppo hanno raccontato la dinamica dell’accaduto agli investigatori intervenuti sul posto. Le loro testimonianze sono ora al vaglio degli inquirenti per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e verificare eventuali responsabilità. Sull’intera vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura di Palermo, che sta coordinando gli accertamenti insieme alle forze dell’ordine. L’obiettivo è stabilire con esattezza le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme del codice della strada, in particolare riguardo alla manovra di sorpasso e alla condotta del conducente dell’auto coinvolta.

Sicurezza stradale sotto i riflettori

L’episodio avvenuto nella zona di Pioppo riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale, in particolare nei confronti degli utenti più vulnerabili come i ciclisti. Le dinamiche dell’incidente evidenziano ancora una volta i rischi legati a manovre imprudenti e al mancato rispetto della segnaletica orizzontale. Le autorità proseguiranno nelle prossime ore con gli accertamenti tecnici e le verifiche sulla scena dell’incidente, mentre la comunità locale resta scossa per quanto accaduto lungo una delle arterie alle porte di Palermo.