Dramma a Reggio Emilia, pizzaiolo della provincia di Messina ucciso a coltellate

Un rifiuto, l’ennesima richiesta di una pizza gratis, poi la violenza improvvisa e mortale. È stato ucciso così Raffaele Stipa, 49 anni, originario di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, ma residente da molti anni a Reggio Emilia, città in cui aveva costruito la propria vita e la propria attività imprenditoriale. La vittima gestiva da oltre vent’anni una pizzeria. L’omicidio è avvenuto nella serata di lunedì, poco dopo le 22.30, all’interno dell’attività commerciale e sotto gli occhi delle persone presenti. Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, l’aggressione sarebbe maturata dopo il rifiuto del titolare di consegnare gratuitamente una pizza a un cliente abituale. Una richiesta che, stando agli elementi emersi, non sarebbe stata la prima.

La ricostruzione dell’aggressione nella pizzeria

Il delitto si è consumato all’interno della pizzeria di Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa si trovava al lavoro come in tante altre sere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un cliente abituale del locale avrebbe chiesto ancora una volta una pizza senza pagarla. Di fronte alla richiesta, il titolare si sarebbe rifiutato, ricordando all’uomo di avergli già offerto diverse pizze in passato. A quel punto la situazione sarebbe precipitata. Il cliente avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito ripetutamente il pizzaiolo, raggiungendolo con almeno un fendente risultato mortale. La violenza dell’aggressione ha lasciato sgomenti i presenti. Il locale, che fino a pochi istanti prima era un normale luogo di lavoro e di incontro, si è trasformato nella scena di un omicidio consumato in pochi attimi.

Ferita la sorella Antonella Stipa mentre cercava di difendere Raffaele

Nel tentativo di difendere il fratello, è intervenuta anche Antonella Stipa, sorella della vittima. La donna è rimasta ferita a un braccio durante l’aggressione. Dopo l’intervento dei soccorsi, Antonella Stipa è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non destano preoccupazione. Il suo intervento conferma la drammaticità dei momenti vissuti all’interno della pizzeria, dove l’aggressione si è consumata davanti ai presenti e ha coinvolto anche chi ha tentato di fermare la violenza e proteggere il titolare.

Inutili i soccorsi del 118: Raffaele Stipa è morto nel locale

Subito dopo l’aggressione è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. I medici del 118 sono arrivati rapidamente nella pizzeria di via Gran Sasso d’Italia, ma per Raffaele Stipa non c’è stato nulla da fare. Il 49enne è deceduto all’interno del locale a causa delle ferite riportate. Almeno uno dei fendenti inferti con il coltello si è rivelato mortale. La morte del pizzaiolo ha scosso profondamente la comunità di Reggio Emilia, dove Stipa viveva da molti anni e dove aveva avviato e portato avanti la sua attività per oltre due decenni.

L’aggressore in fuga dopo il delitto

Dopo aver colpito il titolare della pizzeria, l’aggressore si è dato alla fuga. L’uomo è stato indicato come un cliente abituale del locale. La polizia ha subito avviato una vasta attività di ricerca, raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento dell’omicidio e analizzando tutti gli elementi utili alla sua identificazione. Le indagini si sono concentrate fin dalle prime ore sulla ricostruzione dei movimenti dell’uomo e sulle circostanze che hanno portato all’aggressione mortale. Il quadro emerso, secondo quanto riferito, collega il delitto alla richiesta di una pizza gratuita e al successivo rifiuto del titolare.

Arrestato nella notte il presunto autore dell’omicidio

La fuga dell’aggressore è terminata alcune ore dopo il delitto. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dalla polizia intorno alle 2 di notte. L’arresto è arrivato al termine delle ricerche avviate subito dopo l’omicidio, grazie anche agli elementi raccolti dagli investigatori e alle testimonianze delle persone presenti nella pizzeria. L’uomo è ritenuto il presunto autore dell’aggressione che ha causato la morte di Raffaele Stipa e il ferimento della sorella Antonella. Gli accertamenti proseguono per definire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e ricostruire ogni fase della serata.

Chi era Raffaele Stipa, da Capo d’Orlando a Reggio Emilia

Raffaele Stipa aveva 49 anni ed era originario di Capo d’Orlando, nel Messinese. Da molti anni viveva però a Reggio Emilia, dove aveva costruito il proprio percorso personale e professionale. Nella città emiliana gestiva da oltre vent’anni una pizzeria, attività che rappresentava il centro della sua vita lavorativa. Il locale si trovava in via Gran Sasso d’Italia ed era conosciuto da clienti e residenti. La sua storia era quella di tanti lavoratori che, lontano dalla terra d’origine, hanno costruito con impegno e continuità una nuova quotidianità, mantenendo però un legame forte con il luogo da cui provenivano.

Commozione a Capo d’Orlando e nel Messinese

La notizia della morte di Raffaele Stipa ha suscitato profonda commozione anche nel Messinese. Il 49enne era infatti originario di Capo d’Orlando, dove vive ancora parte della sua famiglia. Pur essendosi trasferito da tempo in Emilia-Romagna, Stipa manteneva un legame con la sua terra d’origine. La tragedia avvenuta a Reggio Emilia ha quindi colpito non solo la comunità emiliana, ma anche quella orlandina e messinese. L’omicidio ha lasciato sgomento per le circostanze in cui è maturato: una richiesta di cibo gratuito, il rifiuto del titolare e poi l’aggressione con un coltello, fino alla morte del pizzaiolo.

Un delitto che scuote Reggio Emilia

L’uccisione di Raffaele Stipa rappresenta un episodio di estrema gravità per Reggio Emilia. La dinamica descritta dagli investigatori restituisce il quadro di una violenza esplosa all’interno di un’attività commerciale, durante una normale serata di lavoro. Il fatto che l’aggressione sia avvenuta davanti ai presenti e che sia rimasta ferita anche la sorella della vittima rende ancora più drammatico il quadro dell’accaduto. Al centro della vicenda resta la morte di un uomo di 49 anni, titolare di una pizzeria attiva da oltre vent’anni, ucciso nel luogo in cui lavorava. Un delitto che ha provocato dolore e sconcerto tra chi lo conosceva a Reggio Emilia e tra quanti, a Capo d’Orlando e nel Messinese, hanno appreso la notizia della sua tragica scomparsa.