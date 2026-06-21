Donald Trump: “Keir Starmer ha fallito, si dimetterà da primo ministro del Regno Unito”

Una nuova dichiarazione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha riacceso l’attenzione sul panorama politico britannico e sulle dinamiche tra Stati Uniti e Regno Unito. Attraverso il suo social network Truth Social, l’ex presidente americano ha affermato che Keir Starmer, attuale primo ministro del Regno Unito, sarebbe destinato a dimettersi dal suo incarico. La notizia, rilanciata e discussa nelle ultime ore, ha immediatamente attirato l’attenzione dei media internazionali per la sua portata politica e per i giudizi netti espressi da Trump sulle performance del leader laburista. Al centro delle critiche, due dei dossier più delicati dell’agenda di governo britannica: immigrazione ed energia.

Le parole di Trump su Keir Starmer e il governo britannico

Nel messaggio pubblicato su Truth Social, Donald Trump non si limita a una previsione politica, ma esprime anche un giudizio diretto sull’operato del primo ministro britannico. Il passaggio centrale del suo intervento recita testualmente: “Keir Starmer si dimetterà da primo ministro del Regno Unito. Ha fallito clamorosamente su due questioni fondamentali: immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene”.

Le dichiarazioni, così come formulate, combinano una previsione di natura politica con una valutazione fortemente critica sull’efficacia del governo britannico guidato da Starmer. I temi citati da Trump, in particolare immigrazione ed energia, rappresentano da tempo due delle principali sfide politiche e sociali nel Regno Unito, spesso al centro del dibattito pubblico e delle tensioni parlamentari.