Donald Trump: “Keir Starmer ha fallito, si dimetterà da primo ministro del Regno Unito”

Attraverso il suo social network Truth Social, l’ex presidente americano ha affermato che Keir Starmer, attuale primo ministro del Regno Unito, sarebbe destinato a dimettersi dal suo incarico

Keir-Starmer
Foto Ansa

Una nuova dichiarazione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha riacceso l’attenzione sul panorama politico britannico e sulle dinamiche tra Stati Uniti e Regno Unito. Attraverso il suo social network Truth Social, l’ex presidente americano ha affermato che Keir Starmer, attuale primo ministro del Regno Unito, sarebbe destinato a dimettersi dal suo incarico. La notizia, rilanciata e discussa nelle ultime ore, ha immediatamente attirato l’attenzione dei media internazionali per la sua portata politica e per i giudizi netti espressi da Trump sulle performance del leader laburista. Al centro delle critiche, due dei dossier più delicati dell’agenda di governo britannica: immigrazione ed energia.

Le parole di Trump su Keir Starmer e il governo britannico

Nel messaggio pubblicato su Truth Social, Donald Trump non si limita a una previsione politica, ma esprime anche un giudizio diretto sull’operato del primo ministro britannico. Il passaggio centrale del suo intervento recita testualmente: “Keir Starmer si dimetterà da primo ministro del Regno Unito. Ha fallito clamorosamente su due questioni fondamentali: immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene”.

Le dichiarazioni, così come formulate, combinano una previsione di natura politica con una valutazione fortemente critica sull’efficacia del governo britannico guidato da Starmer. I temi citati da Trump, in particolare immigrazione ed energia, rappresentano da tempo due delle principali sfide politiche e sociali nel Regno Unito, spesso al centro del dibattito pubblico e delle tensioni parlamentari.

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